Про це йдеться у twitter кіберспортивної організації ESL Counter-Strike.

Костилєв обійшов данця Ніколая "dev1ce" Рідтца та шведа Патріка "F0rest" Ліндберга. Нагородження відбулося в рамках кіберспортивного турніру IEM Rio Major 2022.

Олександр Костилєв є членом української кіберспортивної організації NAVI.

Команди NAVI вважаються одними з найуспішніших серед світових кіберспортсменів у іграх Counter-Strike та Dota 2. У 2010 команда з гри CS:GO в перше за всю історію кіберспорту перемогла у трьох найбільших світових турнірах за один рік.

10 грудня 2021 року Олександр Костилєв вже був визнаний найкращим кіберспортсменом року.

Після початку повномасштабного вторгнення Костилєв пожертвував армії 1,5 млн грн, хоча раніше він називав Крим російським.

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