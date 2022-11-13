Гравцем десятиліття в CS:GO став українець
Українець Олександр "s1mple" Костилєв став найкращим гравцем десятиліття у відеогрі CS:GO за версією Electronic Sports League
Про це йдеться у twitter кіберспортивної організації ESL Counter-Strike.
Костилєв обійшов данця Ніколая "dev1ce" Рідтца та шведа Патріка "F0rest" Ліндберга. Нагородження відбулося в рамках кіберспортивного турніру IEM Rio Major 2022.
Олександр Костилєв є членом української кіберспортивної організації NAVI.
Команди NAVI вважаються одними з найуспішніших серед світових кіберспортсменів у іграх Counter-Strike та Dota 2. У 2010 команда з гри CS:GO в перше за всю історію кіберспорту перемогла у трьох найбільших світових турнірах за один рік.
- 10 грудня 2021 року Олександр Костилєв вже був визнаний найкращим кіберспортсменом року.
- Після початку повномасштабного вторгнення Костилєв пожертвував армії 1,5 млн грн, хоча раніше він називав Крим російським.
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