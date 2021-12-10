Українця визнали найкращим кіберспортсменом світу
Український гравець у Counter-Strike: GO Олександр Костилєв визнаний найкращим кіберспортсменом року
Про це повідомляє офіційний сайт The Game Awards.
Фанати кіберспорту краще знають Костилєва за нікнеймом "S1mple". Українець представляє вітчизняну організацію Natus Vincere і спеціалізується на відеогрі Counter-Strike: Global Offensive.
На церемонії The Game Awards 2021 оголосили, що S1mple став найкращим кіберспортсменом року. Експерти в ігровій індустрії визначили переможців у 30 різних номінаціях. Вони стосувалися кращих ігор у різних жанрах, а також було кілька номінацій у сфері кіберспорту.
За версією експертів, українська організація Natus Vincere у CS:GO — найкраща команда року. Найкращою грою у кіберспорті стала League of Legends, а найкращим кіберспортивним заходом — Чемпіонат світу з League of Legends.
Олександр Костилєв народився в Києві у 1997 році. Професійним кіберспортсменом українець став у 2013-му. Через три роки він опинився у Natus Vincere. Неодноразово визнавався найкращим гравцем різних турнірів з CS:GO та найкращим гравцем року саме в цій дисципліні.
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