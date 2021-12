Українця визнали найкращим кіберспортсменом світу

Про це повідомляє офіційний сайт The Game Awards.



Фанати кіберспорту краще знають Костилєва за нікнеймом "S1mple". Українець представляє вітчизняну організацію Natus Vincere і спеціалізується на відеогрі Counter-Strike: Global Offensive.



На церемонії The Game Awards 2021 оголосили, що S1mple став найкращим кіберспортсменом року. Експерти в ігровій індустрії визначили переможців у 30 різних номінаціях. Вони стосувалися кращих ігор у різних жанрах, а також було кілька номінацій у сфері кіберспорту.



За версією експертів, українська організація Natus Vincere у CS:GO — найкраща команда року. Найкращою грою у кіберспорті стала League of Legends, а найкращим кіберспортивним заходом — Чемпіонат світу з League of Legends.



Олександр Костилєв народився в Києві у 1997 році. Професійним кіберспортсменом українець став у 2013-му. Через три роки він опинився у Natus Vincere. Неодноразово визнавався найкращим гравцем різних турнірів з CS:GO та найкращим гравцем року саме в цій дисципліні.

