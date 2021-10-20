Українців, які у складі Team Spirit виграли найпрестижніший кіберспортивний турнір світу, "переодягли" у форму збірної Росії

Про це повідомляє CQ.

Російський клуб Team Spirit, за який виступають українці Мулярчук та Колпаков, 17 жовтня став чемпіоном найпрестижнішого у світі турніру з Dota 2 - The International 10 - та заробив $18,2 млн.

Збірна Росії з футболу на своїй сторінці у twitter привітала команду з цим досягненням та зобразила всіх п'ятьох гравців, у тому числі українців Іллю Yatoro Мулярчука та Мирослава Mira Колпакова - в своїй формі.

Після критики на свою адресу, збірній Росії довелося пояснювати свій твіт.

"Виклади ми хлопців в їх формі, наша аудиторія б нас не зрозуміла. Ми нікого не хотіли образити і зачепити, щиро привітали хлопців і вважаємо це великим досягненням для Росії і СНД", - пояснили у збірній Росії.

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