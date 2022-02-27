Найкращий кіберспортсмен світу S1mple пожертвував армії 1,5 млн грн, раніше він називав Крим російським

Про це S1mple розповів у Instagram.



"Хоч якось можу допомогти своїй країні, бережіть себе. Зупинимо війну разом. Дякуємо нашій армії, що захищаєте нашу землю та віддаєте ваші життя для захисту наших сімей та близьких. Я гордий за вас як ніколи", - написав S1mple, прикріпивши прапор України.

Олександр Костилєв народився в Києві у 1997 році. Професійним кіберспортсменом українець став у 2013-му. Через три роки він опинився у Natus Vincere. Неодноразово визнавався найкращим гравцем різних турнірів з CS:GO та найкращим гравцем року саме в цій дисципліні.



Влітку 2021 року на одному з стрімів S1mple назвав Крим російським, але пізніше вибачився і пояснив, що зробив це випадково







10 грудня український гравець у Counter-Strike: GO Олександр Костилєв був визнаний найкращим кіберспортсменом року.

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