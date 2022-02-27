Найкращий кіберспортсмен світу S1mple пожертвував армії 1,5 млн грн, раніше він називав Крим російським
Лідер кіберспортивної команди NaVi Олександр "S1mple" Костильов перерахував понад 1,5 млн грн на допомогу українській армії
Про це S1mple розповів у Instagram.
"Хоч якось можу допомогти своїй країні, бережіть себе. Зупинимо війну разом. Дякуємо нашій армії, що захищаєте нашу землю та віддаєте ваші життя для захисту наших сімей та близьких. Я гордий за вас як ніколи", - написав S1mple, прикріпивши прапор України.
Олександр Костилєв народився в Києві у 1997 році. Професійним кіберспортсменом українець став у 2013-му. Через три роки він опинився у Natus Vincere. Неодноразово визнавався найкращим гравцем різних турнірів з CS:GO та найкращим гравцем року саме в цій дисципліні.
Влітку 2021 року на одному з стрімів S1mple назвав Крим російським, але пізніше вибачився і пояснив, що зробив це випадково
- 10 грудня український гравець у Counter-Strike: GO Олександр Костилєв був визнаний найкращим кіберспортсменом року.
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