Про це повідомляє КоммерсантЪ.

Компанія розіслала дилерам повідомлення про припинення постачання автомобілів та запчастин.

У компанії пояснюють, що GM чекав роз'яснень від американського регулятора, після того, як 11 березня в США оголосили про заборону експорту в Росію предметів розкоші, серед іншого й дорогих автомобілів. При цьому компанія не має наміру компенсувати вкладення в дилерські центри.



У 2015 році GM вже згортав виробництво в Росії через окупацію українського Криму. При цьому компанія продовжувала поставляти авто, але тільки дорогі моделі Chevrolet і Cadillac.



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