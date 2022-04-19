Американський автоконцерн General Motors йде з Росії, - КоммерсантЪ
Американський автоконцерн General Motors повністю йде з ринку Російської Федерації. У зв'язку з цим компанія звільняє співробітників російського офісу
Про це повідомляє КоммерсантЪ.
Компанія розіслала дилерам повідомлення про припинення постачання автомобілів та запчастин.
У компанії пояснюють, що GM чекав роз'яснень від американського регулятора, після того, як 11 березня в США оголосили про заборону експорту в Росію предметів розкоші, серед іншого й дорогих автомобілів. При цьому компанія не має наміру компенсувати вкладення в дилерські центри.
У 2015 році GM вже згортав виробництво в Росії через окупацію українського Криму. При цьому компанія продовжувала поставляти авто, але тільки дорогі моделі Chevrolet і Cadillac.
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