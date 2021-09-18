Американський безпілотник помилково знищив 10 афганців у Кабулі
Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки визнало, що 29 серпня 2021 року через удар безпілотника MQ-9 Reaper в Кабулі загинули десять мирних жителів
Про це після проведення військового розслідування повідомив офіційний представник Пентагону Кеннет Маккензі, передає Еспресо.TV.
"Це була помилка, і я приношу свої щирі вибачення", - сказав Маккензі.
За його словами, малоймовірно, що вбиті мали зв'язки з терористами або становила загрозу для американських військ, повідомляє ВВС News.
Наразі Пентагон вивчає, як можна виплатити компенсації сім'ям загиблих.
Читайте також: Талібан отримав 5 вимог від Євросоюзу
Маккензі розповів, що американська розвідка вісім годин стежила за автом 43-річного співробітника благодійної організації Земарі Ахмаді, вважаючи, що він може бути пов'язаний з терористичним угрупуванням "Ісламська держава в Хорасані". Зокрема, автомобіль Ахмаді бачили на території, пов'язаної з терористами.
В якийсь момент, каже Маккензі, безпілотник зауважив, що в автомобіль чоловіка завантажують щось, схоже на вибухівку, хоча це були пластикові баки з водою.
Довідка
Земарі Ахмаді працював на каліфорнійську організацію Nutrition and Education International, що допомагала голодуючим в Афганістані.
Ще один убитий, Ахмад Насер, працював перекладачем у американських військових.
За словами родичів загиблих, ті мали візи до США й чекали на евакуацію.
Під час авіаудару загинули семеро дітей. Наймолодшій з них, дівчинці на ім'я Сумає, було два роки.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.59
Купівля 26.59Продаж 26.83
-
EUR
Купівля 31.19Продаж 31.58
- Актуальне
- Важливе