Американський безпілотник помилково знищив 10 афганців у Кабулі

Про це після проведення військового розслідування повідомив офіційний представник Пентагону Кеннет Маккензі, передає Еспресо.TV.



"Це була помилка, і я приношу свої щирі вибачення", - сказав Маккензі.



За його словами, малоймовірно, що вбиті мали зв'язки з терористами або становила загрозу для американських військ, повідомляє ВВС News.



Наразі Пентагон вивчає, як можна виплатити компенсації сім'ям загиблих.



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Маккензі розповів, що американська розвідка вісім годин стежила за автом 43-річного співробітника благодійної організації Земарі Ахмаді, вважаючи, що він може бути пов'язаний з терористичним угрупуванням "Ісламська держава в Хорасані". Зокрема, автомобіль Ахмаді бачили на території, пов'язаної з терористами.



В якийсь момент, каже Маккензі, безпілотник зауважив, що в автомобіль чоловіка завантажують щось, схоже на вибухівку, хоча це були пластикові баки з водою.



Довідка



Земарі Ахмаді працював на каліфорнійську організацію Nutrition and Education International, що допомагала голодуючим в Афганістані.



Ще один убитий, Ахмад Насер, працював перекладачем у американських військових.



За словами родичів загиблих, ті мали візи до США й чекали на евакуацію.



Під час авіаудару загинули семеро дітей. Наймолодшій з них, дівчинці на ім'я Сумає, було два роки.





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