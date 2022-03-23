Американський благодійний фонд закупив аптечки першої допомоги для України на $1 млн

Фонд був заснований у кінці 2014 року українцями, що проживають у США, та спеціалізується на забезпеченні захисників України засобами тактичної медицини та медицини катастроф. Пожертви до фонду надходять як від українців, що проживають за кордоном, так і від багатьох іноземців, пише Еспресо.TV.



"Одна тактична аптечка в середньому коштує десь 100 доларів (якщо ми говоримо про оптові закупівлі), тому 1 млн. доларів – це спрощено 10 000 аптечок, що почали вже надходити в Україну та передаються у північні та південні регіони. Нажаль, це менше 10% від потреб, якщо ми кажемо тільки про ТрО, не рахуючи швидкі, ДСНС, Національну Гвардію, нові підрозділи ЗСУ, що доукомплектовуються. Тому дуже важливо не зупинятися. Наша мета – 100 000 аптечок, тобто треба зібрати всього 10 млн. доларів", - розповів представник фонду Вадим Гешель.



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