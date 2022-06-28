Американський письменник Стівен Кінґ засудив ракетний удар РФ по кременчуцькому торговому центру
"Король жахів" Стівен Кінґ назвав дії росіян терористичними атаками
Про це він написав у Twitter
"Король жахів" Стівен Кінґ від перших днів повномасштабного вторгнення росіян підтримує українців. Не залишився осторонь письменник і довідавшись про ракетний удар РФ по українському торговому центрі, де на той момент перебувало понад тисячу людей.
"Російські удари по українських цивільних об'єктах - це справжні терористичні атаки. Слава Україні!" - написав письменник.
На пост Стівена Кінга відреагувала у twitter сторінка Міністерства оборони України.
"Стівен, росіяни жахливіші за будь-якого монстра у ваших романах..." - прокоментували в українському міністерстві.
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