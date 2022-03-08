Американський розробник хмарних рішень VMware призупиняє всі бізнес-операції в Росії та Білорусі

Про це заявив віцепрем’єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Ми стоїмо з Україною і вшановуємо хоробрість українського народу", – заявили в компанії.

VMware – це провідна світова компанія з виробництва хмарних рішень та віртуалізації. На сьогодні більшість великих ІТ-систем (банки, енергетика тощо) використовують публічні або приватні хмари на базі VMware.

Федоров зазначає, що вихід компанії з Росії означатиме зупинку підтримки у вирішенні інцидентів та важливих оновлень, що зрештою призведе до неможливості використання сучасних хмарних рішень.