Американський співак ініціює глобальний концерт на підтримку України

Але саме це сталося, коли я приїхав в Україну зі своїм партнером-благодійником Save Our Allies, щоб зняти кліп на мою нову пісню «Чи може одна людина врятувати світ?». Ми виступали перед «Мрією» — потужним символом української незалежності та найбільшим у світі вантажним літаком. Значна частина уламків навколо мене були уламками того історичного літака, який Путін цинічно знищив на початку війни.

Це було сюрреалістичне видовище. Моє піаніно було оточене знищеними російськими танками, залитими авіаційним паливом. Навколо нас валяються рукавички та протигази, що вражаюче без власників. Нас попередили, що є людські останки. Одна справа — знати, що тут загинули чоловіки й жінки. Бути серед них було щось інше.

Коли оркестр почав грати, я миттєво був принижений серйозністю моменту. Нарешті я зрозумів з перших вуст силу духу та пристрасть українського народу, відображену у величі цих музикантів, коли їхні пальці танцювали по струнах, а повітря з їхніх легенів наповнювало мідь і дерево. Це було музичне нагадування про те, як український Давид протистояв путінському Голіафу.

І хоча я пишаюся цією поїздкою та відео, яке ми там зробили, наших зусиль і подібних зусиль артистів, які підтримують президента Зеленського та його людей, недостатньо.

Настав час глобального концерту для України.

Історія малює чітку картину того, як музика спонукає до прав людини в умовах глобальної кризи. «Live Aid» Боба Гелдофа звернув увагу світу на голод в Ефіопії. «Концерт для Нью-Йорка» Пола Маккартні допоміг розрадити та зцілити скорботну Америку після терактів 11 вересня. Пісня Стівена Ван Зандта «Sun City» об’єднала артистів для боротьби з апартеїдом. Тепер наша черга солідаризуватися з Україною в її боротьбі за виживання.

Звичайно, потрібно зібрати кошти для підтримки таких організацій, як Save Our Allies, з якою я познайомився під час наших спільних зусиль з евакуації американців і союзників, покинутих в Афганістані; і які зараз здійснюють героїчні гуманітарні операції в Україні. Але є не менш критичний мотив цього концерту. Нам потрібен культурний фронт у цій війні.

Музика має унікальний спосіб долати кордони так, як не може жоден інший засіб. Російський народ потребує усвідомлення того, що він є не лише політичною та економічною ізгою, а й культурно вигнаним. Комбінація «Концерту для України» та

заборони Росії на Чемпіонат світу з футболу голосно розповість російським людям, що вони не «герої, які борються з українськими нацистами», згідно з натиском пропаганди Путіна, а співучасники його звірств. Наші пісні та об’єднані голоси запрошуватимуть їх скинути свого тирана та отримати повернення до спільноти вільних націй.

Здається, моя пісня «Can One Man Save the World?» це ода президенту Зеленському - колишньому коміку, який відмовився від нашого квитка на літак, знаючи, що, швидше за все, помре разом зі своєю дружиною та дітьми. Але якщо відкинути порівняння Черчилля, президент Зеленський настільки ж сильний, наскільки сильний український народ. Моя пісня – це більше благання до нас, як окремих людей, так і як націй, відстоювати ідеали, якими ми стверджуємо, підтримуючи свободу України та право на самовизначення.

Я згоден з тими, хто вважає, що ми перебуваємо на переломній точці історії, і що результат цієї війни матиме широкі наслідки. Якщо Путін з’їсть Україну, незабаром це можуть бути солдати країн НАТО, в тому числі американці, ризикуючи життям, захищаючи Східну Європу, коли він намагається відродити свою радянську фантазію.

Через роки нас судитимуть за тим, що ми робили і не робили в цей час кризи. Чи може одна людина врятувати світ? Не самі вони не можуть.

Я прошу колег-артистів приєднатися до мене на «Концерті для України» цієї осені в Польщі – країні, яка підтримує Україну з першого дня. Нам потрібна велика зброя. Ти потрібен нам.

Історія починається зараз.

Джон Ондрасік Five For Fighting

Про Five For Fighting / Джон Ондрасік:

Співак і автор пісень Джон Ондрасік — номінований на премію «Греммі», мультиплатиновий музикант, який виступає під хокейним псевдонімом Five For Fighting. Після 9-11 гімну Ондрасік виконав свою пісню «Супермен (Це нелегко)» на Концерті для Нью-Йорка 2001 року, благодійному шоу в Медісон Сквер Гарден, де вшановували тих, хто першими реагував, і загиблих приблизно через місяць після трагічних атак 11 вересня.

Його наступний сингл «100 Years» забезпечив йому місце в американському пісеннику. Джон також брав активну участь у підтримці наших військ. Від турів USO, підтримки кількох орієнтованих на ветеранів благодійних організацій, розповсюдження понад мільйона «CD для військ» військовослужбовцям та участі в евакуації американських громадян і союзників в Афганістані

Про Save Our Allies:

Заснована у 2021 році у відповідь на захоплення Афганістану талібами, Save Our Allies була заснована трьома ветеранами спеціальних операцій і опікуном ветерана, який отримав катастрофічні поранення. Вони успішно евакуювали понад 17 000 людей з Афганістану та є провідною НУО в Україні з 10 лютого 2022 року, де виконували точну евакуацію, медичну допомогу на останній милі та логістику. Вони продовжують залишатися силою добра, допомагаючи страждаючим невинним людям скрізь, де виникає потреба.

Щоб дізнатися більше, відвідайте https://saveourallies.org/.



