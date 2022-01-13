Американського боксера Мейвезера звинуватили у шахрайстві з криптовалютою
Колишнього чемпіона світу з боксу в п'яти вагових категоріях Флойда Мейвезера звинуватили у шахрайстві з криптовалютою
Про це повідомляє Boxingscene.
Флойд Мейвезер став суб'єктом колективного позову, в якому стверджується, що він та інші знаменитості зіграли роль у криптовалютній афері.
У позові, який було подано 7 січня до окружного суду США Центрального округу штату Каліфорнія, стверджується, що відомий боксер, модель Кім Кардаш'ян та колишній форвард НБА Пол Пірс брали участь у схемі pump-and-dump, у рамках якої вони переконували своїх шанувальників купувати токени EthereumMax. Як стверджується в позові, це штучно підвищувало ціну криптовалюти, дозволяючи зіркам продавати свою частку з найбільшим прибутком, при цьому залишаючи своїх шанувальників ні з чим.
Флойд Мейвезер неодноразово рекламував EthereumMax у період, що передував його виставковому поєдинку з Логаном Полом 6 червня 2021 року.
У травні травня 2021 року EthereumMax оголосив, що це єдина форма криптовалюти, яка приймається для онлайн-покупців квитків на бій Мейвезер - Пол. Сайт обіцяв покупцям квитків підписані рукавички Мейвезера та шанс взяти участь у лотереї, що дозволяє відвідати офіційну вечірку після бою боксера.
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