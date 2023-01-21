Про це Ігор Талалай заявив у програмі "Війна і волонтери" з Христиною Парубій на телеканалі "Еспресо".



"Американці мою історію дізналися завдяки Ользі Решитиловій. Вона координаторка медійної ініціативи за права людини. Вони дуже допомагають людям. Тож розповіли про мою історію та організували зустріч з представниками США", - зазначив волонтер.

Читайте також: Сергій Згурець. Рамштайн, Бахмут тримається: фронтові підсумки тижня. Огляд карти бойових дій

"Американці були дуже вражені, пишаються нашим народомй не можуть повірити, що ми можемо такі речі переживати і жити далі своїм життям", - додав Талалай.