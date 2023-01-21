Американці були вражені: як історія українського волонтера потрапила до коміксів у США
Ігор Талалай пробув 88 днів у російському полоні. Видання The Insider випустило комікс про історію волонтера. Розповідь написав лауреат Пулітцерівської премії Ентоні Дель Коль
Про це Ігор Талалай заявив у програмі "Війна і волонтери" з Христиною Парубій на телеканалі "Еспресо".
"Американці мою історію дізналися завдяки Ользі Решитиловій. Вона координаторка медійної ініціативи за права людини. Вони дуже допомагають людям. Тож розповіли про мою історію та організували зустріч з представниками США", - зазначив волонтер.
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"Американці були дуже вражені, пишаються нашим народомй не можуть повірити, що ми можемо такі речі переживати і жити далі своїм життям", - додав Талалай.
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