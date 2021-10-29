АМКУ оштрафував дві компанії на 182,5 млн грн за змову під час будівництва Подільського мосту в Києві

Про це повідомляє пресслужба АМКУ.



Згідно з повідомленням, АМКУ оштрафував компанії "Форма" та "Еко-Буд-Трейд" на 182,6 млн грн за порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Порушники також позбавлені права участі в публічних закупівлях на три роки.



Зазначається, компанія "Еко-Буд-Трейд" стала переможцем у двох тендерах на добудову Подільського мосту в Києві внаслідок змови. З компанією було укладено договори на загальну суму 6,1 млрд грн з ПДВ і компанія наразі будує мостовий перехід.



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