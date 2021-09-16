АМКУ оштрафував Ощадбанк майже на 14 млн грн
Антимонопольний комітет оштрафував АТ "Ощадбанк" на 13,89 млн грн за здійснення концентрації без дозволу АМКУ
Про це повідомили в пресслужбі відомства.
Зазначається, що порушення Ощадбанку полягало у набутті у власність цілісного майнового комплексу споруд "Рибного ярмарку та комплексу зі зберігання, виробництву продуктів харчування для ТОВ "Логістик центр "Скандинавія", без отримання обов’язкового дозволу Антимонопольного комітету.
"Через таке перешкоджання розслідуванню збір доказів у справі тривав майже 4 роки. Водночас наголошуємо, що Ощадбанк міг уникнути таких значних санкцій, вчасно отримавши дозвіл Комітету на концентрацію", - сказали в АМКУ.
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