Amnesty International заявила, що ЗСУ наражають цивільних на небезпеку, Подоляк і Лубінець жорстко відповіли організації

Про це йдеться у доповіді організації Amnesty International.

"Тактика України порушила міжнародне гуманітарне право, перетворивши цивільні об'єкти на військові цілі. Внаслідок російських ударів по населених пунктах, які послідували за цим, загинули мирні жителі і була зруйнована цивільна інфраструктура", - йдеться у повідомленні.

Український офіс Amnesty International заявив, що не має відношення до підготовки цього звіту.

"З 24 лютого дослідники і дослідниці організації задокументували десятки воєнних злочинів і довели, що вони були скоєні російськими військовими. Зокрема, атака на Маріупольський драматичний театр, напад на житловий будинок та пляжний курорт у Сергіївці, воєнні злочини в Київській області тощо. Amnesty International передасть задокументовані дані у Міжнародний кримінальний суд, що сприятиме міжнародному правосуддю та притягненню винних до відповідальності", - йдеться у заяві українського офісу.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець назвав заяву Amnesty International маніпулятивною та сказав, що саме захист населених пунктів від армії РФ дає можливість евакуювати людей у безпечне місце.

"Вважаю, що звіт Amnesty International є маніпулятивним та таким, що надає більшу перевагу діям країни-агресора та її пропагандистам, ніж розуміє контекст подій в Україні - країні, яка веде оборонну війну, захищаючи власне населення і власний суверенітет. Нагадаю, що наймасовіші порушення прав людини і воєнні злочини були скоєні в місцях, які знаходились та знаходяться під контролем російських військових - це Буча, Ірпінь, Мотижин, Маріуполь, Херсон та інші. Саме захист населених пунктів від окупації російськими військами дає можливість здійснювати евакуацію, надавати допомогу цивільному населенню та захищати від воєнних злочинів", - сказав Лубінець.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що загрозу мирному населенню становить армія РФ, який прийшла на територію України чинити геноцид.

"Єдине, що становить загрозу життю українців, — це російська армія катів і ґвалтівників, яка прийшла в Україну чинити геноцид. Наші захисники боронять свій народ і сім'ї. Життя людей для України є безумовним пріоритетом, саме тому ми проводимо евакуацію мешканців прифронтових міст. Сьогодні Росія докладає максимум зусиль, щоб дискредитувати Збройні Сили України в очах західних суспільств і зірвати постачання зброї, використовуючи всю мережу своїх агентів впливу. Шкода, що така організація бере участь у цій кампанії з дезінформації та пропаганди", - сказав Подоляк.

З серпня ми повідомляли, що ООН планує найближчим часом запустити місію, яка "встановлюватиме факти" російського теракту в Оленівці.

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