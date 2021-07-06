Амністія понад тисячі засуджених до 30-ї річниці Незалежності: комітет Ради рекомендує ухвалити законопроєкт за основу

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

“Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендує Верховній Раді прийняти за основу законопроект про амністію з нагоди 30-ї річниці Незалежності України”, - йдеться в повідомленні.

Документ пропонує оголосити амністію і поширити її дію, насамперед, на ті категорії засуджених, які найбільш незахищені та вразливі соціально:

на неповнолітніх,

жінок та чоловіків, які мають неповнолітніх дітей або дітей, визнаних особами з інвалідністю,

на осіб з інвалідністю першої, другої та третьої груп, хворих на туберкульоз, онкологічні захворювання,

осіб, що досягли пенсійного віку,

учасників бойових дій.

Відтак, у законопроєкті прописані основні критерії для застосування амністії:

незначна суспільна небезпека діянь, що вчинив засуджений; об’єктивні фактори (тяжка хвороба, похилий вік тощо), що суттєво знижують небезпечність цих осіб; значний строк відбутого засудженими особами покарання на момент проголошення амністії.

Рішення про застосування або незастосування амністії суд буде приймати щодо кожної особи індивідуально.

"За повідомленням Мін’юсту у разі прийняття законопроекту попередньо підлягатимуть звільненню 1046 осіб, також 135 засудженим, які відбувають покарання у виді обмеження волі та інші покарання, не пов’язані з позбавленням волі, буде скорочено наполовину невідбуту частину покарання", - йдеться у повідомленні.

Законопроєкт визначає також категорії засуджених, щодо яких амністія не застосовується. Насамперед, це особи, яким смертну кару в порядку помилування замінено на позбавлення волі, і засуджені до довічного позбавлення волі; які мають дві і більше судимості за вчинення умисних тяжких та/або особливо тяжких злочинів; засуджені за злочини проти основ національної безпеки України, терористичний акт, бандитизм, умисне вбивство при обтяжуючих обставинах.

На амністію не зможуть претендувати громадяни, яких засуджено за злочин або злочини, що спричинили загибель двох і більше осіб; особи, яких амністували протягом останніх 10 років та які знову вчинили умисне кримінальне правопорушення; особи, які вчинили злочини з використанням службового становища (корупційні злочини).

У Комітеті зазначили, що ухвалення закону дозволить зменшити витрати держави на утримання засуджених у виправних закладах.

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