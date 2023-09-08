Аналітик інституту стратегічних досліджень про ситуацію під Бахмутом: задача - не дати росіянам завадити прориву
ЗСУ просуваються на сході біля Бахмуту
Про це повідомив аналітик Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак в етері телеканалу "Еспресо".
"На сході біля Бахмуту повільне просування і стримування угрупувань російських військ. Відбувається утримання оборони ближче на південь з цієї ж задачою, щоб не дати прорватись і перекинути російські сили. Відбувається це з метою закрити той прорив, який там намічається", - розповів Олексій Їжак.
За його словами, завдяки тому, що цей прорив близький, вже зрозумілі його параметри, змінюється ставлення наших партнерів стосовно того, як Україна здійснювала цю операцію.
Аналітик повідомив, що було багато невдоволень з боку наших партнерів. Але Україна переконала партнерів, що протягом останніх місяців все було зроблено правильно.
"Зараз на фронті відбувається прорив тих укріплень, які Росія будувала дуже багато часу. Перша лінія пробита, друга пробивається і йдуть дискусії наскільки третя лінія міцна", - додав Їжак.
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