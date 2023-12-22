Аналітики ISW припускають посилення наступальних штурмів РФ на початку 2024 року

Про це пише Інститут вивчення війни.

Речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що РФ має намір продовжувати наступальні операції, зокрема навколо Авдіївки. Білий дім вважає, що російським військам буде легше проводити наступальні операції при низьких температурах наприкінці січня та в лютому 2024.

"З 2014 року осінній грязьовий сезон заважав наземним маневрам як українських, так і російських сил, але періоди тривалих морозів, які зазвичай починаються наприкінці грудня, обмерзають землю й дозволяють бронетехніці рухатися легше, ніж у сльотаві осінні та весняні місяці", - припускають аналітики.

Зазначається, що ворог розпочав локалізовані наступальні операції по всій східній Україні в період "найскладнішої погоди осінньо-зимового сезону, намагаючись перехопити та утримати ініціативу, а не чекати сильних морозів".

"Російські війська, ймовірно, намагатимуться підтримувати або посилювати ці наступальні операції незалежно від погодних умов цієї зими, як робили це взимку 2022–2023 року", - йдеться у повідомленні.