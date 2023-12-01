Анчелотті виніс вердикт, чи зіграє Лунін у матчі "Реал" - "Гранада"
Головний тренер "Реала" Карло Анчелотті розповів, що Андрій Лунін зіграє у завтрашньому матчі 15-го туру Ла Ліги проти "Гранади"
Про це повідомляє офіційний сайт "Реала".
За словами Анчелотті, Кепа Аррісабалага поки провів одне тренування, у воротах гратиме Андрій Лунін.
"Кепа доступний, я поговорю з ним пізніше. Сьогодні він тренувався вперше після травми. Завтра ми продовжимо роботу з Луніним. У Кепи буде тиждень, щоб добре підготуватися до гри проти "Бетіса", - сказав головний тренер "Реала" Карло Анчелотті.
Матч "Реал" - "Гранада" у 15-му турі Ла Ліги пройде завтра, 2 грудня. Початок о 19:30.
Андрій Лунін в "Реалі"
За інформацією Marca, "Реал" минулого літа був готовий продати 24-річного Андрія Луніна за 8 млн євро. На українського воротаря є попит, хоча за рік він може покинути Мадрид безплатно.
Проте основний воротар "Реала" Тібо Куртуа серйозно травмувався і Лунін, який був другим номером, прийняв рішення залишитись. Натомість мадридці підписали Кепу Аріссабалагу, який виборов конкуренцію в українця.
Чинний контракт Андрія Луніна з "Реалом" діє до літа 2024 року. У 2018 році Лунін перейшов у мадридський клуб з луганської "Зорі" за 8,5 млн євро.
У цьому сезоні Андрій Лунін провів 6 матчів, тричі "на нуль". На рахунку українця найбільша кількість сейвів серед усіх воротарів Ла Ліги.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 36.74 Купівля 36.74Продаж 37.42
- EUR Купівля 39.9Продаж 40.85
- Актуальне
- Важливе