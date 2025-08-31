Останнє велике інтервʼю Андрія Парубія: дивіться сьогодні на Еспресо
Телеканал Еспресо 31 серпня покаже останнє велке інтервʼю Андрія Парубія, яке він дав журналісту Олегу Манчурі для фільму "Мова Свободи"
В етері Еспресо інтервʼю о 13.10 та о 21.00.
Фільм "Мова свободи: закон, що змінив Україну" готувався до річниці ухвалення зкону про мову, а спікер парламенту VIII скликання, що його ухвалив - Андрій Парубій, був однією з ключових постатей, без яких цього закону не було б.
"В цьому інтерв'ю один з кращих спікерів українського парламенту згадує і про Мовний майдан, як прелюдію Революції Гідності; і про парасольки регіоналів над Литвином, коли Парубія душили просто в президії; і про закони Чистого Четверга та квоти на радіо й тб та радість і піднесення від їх ухвалення", - коментує Олег Манчура.
Читайте також: Комендант Майдану і голова Верховної Ради, яка приймала історичні рішення: ким був Андрій Парубій, якого вбили у Львові
Колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія застрелили у Львові 30 вересня.
Еспресо висловлює співчуття родині та близьким загиблого.
