Останнє велике інтервʼю Андрія Парубія: дивіться сьогодні на Еспресо

В етері Еспресо інтервʼю о 13.10 та о 21.00.

Фільм "Мова свободи: закон, що змінив Україну" готувався до річниці ухвалення зкону про мову, а спікер парламенту VIII скликання, що його ухвалив - Андрій Парубій, був однією з ключових постатей, без яких цього закону не було б.

"В цьому інтерв'ю один з кращих спікерів українського парламенту згадує і про Мовний майдан, як прелюдію Революції Гідності; і про парасольки регіоналів над Литвином, коли Парубія душили просто в президії; і про закони Чистого Четверга та квоти на радіо й тб та радість і піднесення від їх ухвалення", - коментує Олег Манчура.

Читайте також: Комендант Майдану і голова Верховної Ради, яка приймала історичні рішення: ким був Андрій Парубій, якого вбили у Львові

Колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія застрелили у Львові 30 вересня.

Еспресо висловлює співчуття родині та близьким загиблого.