Англія - Данія: де та коли дивитись півфінал Євро-2020

Про це повідомляє Еспресо.TV.



На шляху до півфіналу Англія пройшла Німеччину та Україну, а Данія виявилась сильнішою за Уельс і Чехію.



Фінал пройде 11 липня на лондонському "Вемблі". Переможець сьогоднішнього матчу зіграє проти Італії, яка перемогла Іспанію в іншому півфіналі.



Євро-2020



Півфінал



7 липня



Англія - Данія



Лондон, стадіон "Вемблі"



Початок о 22:00



Пряма трансляція на телеканалі "Україна"





6 липня у першому півфіналі Євро-2020 збірна Італії перемогла Іспанію у серії пенальті.