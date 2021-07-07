Англія - Данія: де та коли дивитись півфінал Євро-2020
У другому півфіналі Євро-2020 збірна Англії зіграє проти Данії
Про це повідомляє Еспресо.TV.
На шляху до півфіналу Англія пройшла Німеччину та Україну, а Данія виявилась сильнішою за Уельс і Чехію.
Фінал пройде 11 липня на лондонському "Вемблі". Переможець сьогоднішнього матчу зіграє проти Італії, яка перемогла Іспанію в іншому півфіналі.
Євро-2020
Півфінал
7 липня
Англія - Данія
Лондон, стадіон "Вемблі"
Початок о 22:00
Пряма трансляція на телеканалі "Україна"
- 6 липня у першому півфіналі Євро-2020 збірна Італії перемогла Іспанію у серії пенальті.
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