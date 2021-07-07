Англія - Данія: склади команд на півфінал Євро-2020
У другому півфіналі Євро-2020 збірна Англії зіграє проти національної команди Данії
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Букмекери вважають фаворитом півфіналу Англію, на перемогу якої пропонують коефіцієнт 1,77, на нічию дають - 3,55, виграш Данії - 5,60. Ймовірність виходу до фіналу команди Гарета Саутгейта - 1,35, того, що там зіграє команда Каспера Г'юлманда - 2,18.
Англія на шляху до півфіналу Євро-2020 перемогла на груповому раунді Хорватію (1:0), Чехію (1:0) та зіграла внічию з Шотландією (0:0). У 1/8 фіналу команда Гарета Саутгейта здолала Німеччину (2:0), а у чвертьфіналі - Україну (4:0).
Данія розпочала виступи на Євро-2020 у групі з поразок від Фінляндії (0:1) та Бельгії (1:2), а потім переграла Росію (4:1) та вийшла у плей-офф. У 1/8 фіналу Каспера Юльманна розгромили Уельс (4:0), а у чвертьфіналі виявилися сильнішими за Чехію (2:1).
Фінал пройде 11 липня на лондонському "Вемблі". Переможець сьогоднішнього матчу зіграє проти Італії, яка перемогла Іспанію в іншому півфіналі.
Євро-2020
Півфінал
7 липня
Англія - Данія
Англія: Пікфорд, Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу, Філліпс, Райс, Сака, Маунт, Стерлінг, Кейн.
Данія: Шмейхель, Крістенсен, К'яєр, Вестергор, Ларсен, Хьойберг, Ділейні, Меле, Брейтвейт, Дольберг, Дамсгор.
Лондон, стадіон "Вемблі"
Початок о 22:00
Пряма трансляція на телеканалі "Україна"
- 6 липня у першому півфіналі Євро-2020 збірна Італії перемогла Іспанію у серії пенальті.
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