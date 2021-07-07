Англія - Данія: склади команд на півфінал Євро-2020

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Букмекери вважають фаворитом півфіналу Англію, на перемогу якої пропонують коефіцієнт 1,77, на нічию дають - 3,55, виграш Данії - 5,60. Ймовірність виходу до фіналу команди Гарета Саутгейта - 1,35, того, що там зіграє команда Каспера Г'юлманда - 2,18.

Англія на шляху до півфіналу Євро-2020 перемогла на груповому раунді Хорватію (1:0), Чехію (1:0) та зіграла внічию з Шотландією (0:0). У 1/8 фіналу команда Гарета Саутгейта здолала Німеччину (2:0), а у чвертьфіналі - Україну (4:0).

Данія розпочала виступи на Євро-2020 у групі з поразок від Фінляндії (0:1) та Бельгії (1:2), а потім переграла Росію (4:1) та вийшла у плей-офф. У 1/8 фіналу Каспера Юльманна розгромили Уельс (4:0), а у чвертьфіналі виявилися сильнішими за Чехію (2:1).



Фінал пройде 11 липня на лондонському "Вемблі". Переможець сьогоднішнього матчу зіграє проти Італії, яка перемогла Іспанію в іншому півфіналі.



Євро-2020



Півфінал



7 липня



Англія - Данія



Англія: Пікфорд, Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу, Філліпс, Райс, Сака, Маунт, Стерлінг, Кейн.



Данія: Шмейхель, Крістенсен, К'яєр, Вестергор, Ларсен, Хьойберг, Ділейні, Меле, Брейтвейт, Дольберг, Дамсгор.



Лондон, стадіон "Вемблі"



Початок о 22:00



Пряма трансляція на телеканалі "Україна"







6 липня у першому півфіналі Євро-2020 збірна Італії перемогла Іспанію у серії пенальті.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb