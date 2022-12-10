Англія - Франція: де дивитися матч 1/4 фіналу чемпіонату світу-2022
У суботу 10 грудня у чвертьфіналі чемпіонату світу з футболу зустрічаються збірні Англії та Франції
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Гра між Англією та Францією відбудеться в Аль-Хаурі та розпочнеться о 21:00. Наживо її покажуть регіональні телеканали Суспільного та Megogo.
На груповому раунді збірна Англії перемогла Іран (6:2), Уельс (3:0), зіграла внічию зі США (0:0) та фінішувала у квартеті B першою. У 1/8 фіналу англійці переграли сенегальців (3:0).
Франція на груповому раунді перемогла Австралію (4:1), Данію (2:1), поступилася Тунісу (0:1) та фінішувала у квартеті D на першій позиції. У 1/8 фіналу чинні чемпіони світу здолали поляків (3:1).
Переможець пари Англія - Франція 14 грудня у півфіналі зустрінеться з сильнішим у матчі Марокко - Португалія, які розпочнуть свою гру сьогодні о 17:00.
ЧС-2022
1/4 фіналу
Англія - Франція
Аль-Хаур, стадіон "Аль-Байт"
10 грудня, 21:00
Пряма трансляція на регіональних телеканалах Суспільного та Megogo.
- 9 грудня у чвертьфіналі ЧС-2022 Хорватія перемогла по пенальті Бразилію, а Аргентина - Нідерланди.
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