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Англія - Франція: де дивитися матч 1/4 фіналу чемпіонату світу-2022

10 грудня, 2022 субота
11:08
Спорт Олів'є Жиру (ліворуч)

У суботу 10 грудня у чвертьфіналі чемпіонату світу з футболу зустрічаються збірні Англії та Франції

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

Гра між Англією та Францією відбудеться в Аль-Хаурі та розпочнеться о 21:00. Наживо її покажуть регіональні телеканали Суспільного та Megogo.

На груповому раунді збірна Англії перемогла Іран (6:2), Уельс (3:0), зіграла внічию зі США (0:0) та фінішувала у квартеті B першою. У 1/8 фіналу англійці переграли сенегальців (3:0).  

Франція на груповому раунді перемогла Австралію (4:1), Данію (2:1), поступилася Тунісу (0:1) та фінішувала у квартеті D на першій позиції. У 1/8 фіналу чинні чемпіони світу здолали поляків (3:1). 

Переможець пари Англія - Франція 14 грудня у півфіналі зустрінеться з сильнішим у матчі Марокко - Португалія, які розпочнуть свою гру сьогодні о 17:00. 

ЧС-2022

1/4 фіналу

Англія - Франція 

Аль-Хаур, стадіон "Аль-Байт"

10 грудня, 21:00

Пряма трансляція на регіональних телеканалах Суспільного та Megogo.  

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футбол
чемпіонат світу-2022
Кіліан Мбаппе
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