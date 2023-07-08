Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч закінчився перемогою Англії з рахунком 1:0. Єдиний гол у ворота Іспанії забив Кертіс Джонс, який відзначився на останніх хвилинах першого тайму.

Фінал Євро-2023 запам'ятається вболівальникам драматичною кінцівкою. На 98-й хвилині, у компенсований арбітром час, футболістам Іспанії надали шанс відігратись - у ворота Англії поставили пенальті.

Іспанець Абель Руїс підійшов до одинадцятиметрової позначки, проте не зумів забити. Джеймс Траффорд відбив пенальті, а також зумів зробити сейв, коли іспанці грали на добиванні.

Англія - переможець молодіжного ЧЄ з футболу.

На шляху до фіналу Євро-2023 молодіжна збірна Англії випередила у груповому раунді Ізраїль, Чехію та Німеччину. У плей-офф переграла Португалію та Ізраїль.

Збірна Іспанії перемогла Україну у півфіналі Євро-2023, а у чвертьфіналі виявилась кращою за Швейцарію. На груповій стадії іспанці за додатковими показниками випередили нашу молодіжку, випередили Румунію та Хорватію.

Молодіжний ЧЄ проходив із 21 червня по 8 липня. Найкращі команди турніру отримали путівки на Олімпіаду-2024. На Іграх у Парижі зіграє Франція, Україна, Ізраїль та Іспанія.

Євро-2023 (U21)

Фінал

8 липня

Англія - Іспанія 1:0

Гол: Джонс, 45+4

Нереалізований пенальті: Руїс, 90+8

Вилучення: Гіббс-Вайт, 90+11 - Бланко, 90+10