Англія перемогла Іспанію у драматичному фіналі молодіжного Євро-2023
У фіналі Євро-2023 з футболу молодіжна збірна Англії виявилась кращою за Іспанію
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч закінчився перемогою Англії з рахунком 1:0. Єдиний гол у ворота Іспанії забив Кертіс Джонс, який відзначився на останніх хвилинах першого тайму.
Фінал Євро-2023 запам'ятається вболівальникам драматичною кінцівкою. На 98-й хвилині, у компенсований арбітром час, футболістам Іспанії надали шанс відігратись - у ворота Англії поставили пенальті.
Іспанець Абель Руїс підійшов до одинадцятиметрової позначки, проте не зумів забити. Джеймс Траффорд відбив пенальті, а також зумів зробити сейв, коли іспанці грали на добиванні.
Англія - переможець молодіжного ЧЄ з футболу.
На шляху до фіналу Євро-2023 молодіжна збірна Англії випередила у груповому раунді Ізраїль, Чехію та Німеччину. У плей-офф переграла Португалію та Ізраїль.
Збірна Іспанії перемогла Україну у півфіналі Євро-2023, а у чвертьфіналі виявилась кращою за Швейцарію. На груповій стадії іспанці за додатковими показниками випередили нашу молодіжку, випередили Румунію та Хорватію.
Молодіжний ЧЄ проходив із 21 червня по 8 липня. Найкращі команди турніру отримали путівки на Олімпіаду-2024. На Іграх у Парижі зіграє Франція, Україна, Ізраїль та Іспанія.
Євро-2023 (U21)
Фінал
8 липня
Англія - Іспанія 1:0
Гол: Джонс, 45+4
Нереалізований пенальті: Руїс, 90+8
Вилучення: Гіббс-Вайт, 90+11 - Бланко, 90+10
- 5 липня у півфіналі молодіжного Євро-2023 збірна Англії обіграла суперників з Ізраїлю. В іншому матчі Україна розгромно поступилась Іспанії.
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