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Англія розтрощила Албанію і фактично вийшла на ЧС-2022

12 листопада, 2021 п'ятниця
23:44
Спорт Англія - Албанія

У 9-му турі кваліфікації ЧС-2022 збірна Англії розгромно перемогла Албанію

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч закінчився з рахунком 5:0 на користь господарів - Англію. Голами відзначились Гаррі Магвайр, Джордан Хендерсон та Гаррі Кейн, який оформив хет-трик.

Англія фактично гарантувала собі місце на ЧС-2022. В останньому турі їм потрібно з великим рахунком програти Сан-Марино, щоб втратити першу позицію в групі. Також Польща повинна розгромно перемогти Угорщину, щоб позбавити англійців прямої путівки на мундіаль.  

ЧС-2022

Кваліфікація. 9-й тур

12 листопада

Група I

Англія - Албанія 5:0
 
Голи: Магвайр, 9, Кейн, 18, 33, 45+2, Хендерсон, 28

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