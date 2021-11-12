Англія розтрощила Албанію і фактично вийшла на ЧС-2022

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Матч закінчився з рахунком 5:0 на користь господарів - Англію. Голами відзначились Гаррі Магвайр, Джордан Хендерсон та Гаррі Кейн, який оформив хет-трик.



Англія фактично гарантувала собі місце на ЧС-2022. В останньому турі їм потрібно з великим рахунком програти Сан-Марино, щоб втратити першу позицію в групі. Також Польща повинна розгромно перемогти Угорщину, щоб позбавити англійців прямої путівки на мундіаль.



ЧС-2022



Кваліфікація. 9-й тур



12 листопада



Група I



Англія - Албанія 5:0



Голи: Магвайр, 9, Кейн, 18, 33, 45+2, Хендерсон, 28

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