Про це повідомляє Еспресо.TV.

Гра між англійцями та сенегальцями відбудеться в Ель-Хаурі та розпочнеться о 21:00. Наживо її покажуть регіональні телеканали Cуспільного та Megogo.

На груповому раунді збірна Англії перемогла Іран (6:2), Уельс (3:0), зіграла внічию зі США (0:0) та фінішувала у квартеті B першою.

Сенегал поступився Нідерландам (0:2), переграв Катар (3:1) та "Еквадор (2:1) та став другим у групі A.

ЧС-2022

1/8 фіналу

Англія - Сенегал

Ель-Хаур, стадіон "Ель-Байт"

4 грудня, 21:00

Пряма трансляція на регіональних телеканалах Суспільного та Megogo

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