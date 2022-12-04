Англія - Сенегал: де дивитися гру 1/8 фіналу чемпіонату світу - 2022
У неділю, 4 грудня, у першому раунді плей-офф чемпіонату світу з футболу зустрічаються збірні Англії та Сенегалу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Гра між англійцями та сенегальцями відбудеться в Ель-Хаурі та розпочнеться о 21:00. Наживо її покажуть регіональні телеканали Cуспільного та Megogo.
На груповому раунді збірна Англії перемогла Іран (6:2), Уельс (3:0), зіграла внічию зі США (0:0) та фінішувала у квартеті B першою.
Сенегал поступився Нідерландам (0:2), переграв Катар (3:1) та "Еквадор (2:1) та став другим у групі A.
ЧС-2022
1/8 фіналу
Англія - Сенегал
Ель-Хаур, стадіон "Ель-Байт"
4 грудня, 21:00
Пряма трансляція на регіональних телеканалах Суспільного та Megogo
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У суботу, 3 грудня, збірна Нідерландів перемогла США та стала першим чвертьфіналістом чемпіонату світу з футболу. Збірна Аргентини виявилась сильнішою за Австралію.
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