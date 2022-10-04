Знайти релевантні онлайн курси можна в рейтингу онлайн шкіл англійської.

Як правило, у таких школах використовують сучасний підхід до навчання. Студенти можуть самостійно стежити за процесом на онлайн-платформах, займатися через додатки, вчити мову за навчальними роликами та інтерактивними вправами. Ще більше про особливості англійської онлайн і як знайти ідеальну школу ми розповідали тут, сьогодні розглянемо варіанти та особливості дистанційних курсів із рейтингу Englisher.

Англійська онлайн: як студенту вчити мову дистанційно

На Englisher великий вибір шкіл, що пропонують дистанційні програми англійської, наприклад:

P12

тривалість: 3 місяці;

інтенсивність: 4 рази на тиждень;

особливість:адаптивний графік, безкоштовні консультації з викладачем і розмовні клуби, онлайн уроки в інтерактивному підручнику, доступ до відео версії уроків.

Green Forest

тривалість: 4 місяці;

інтенсивність: 4 рази на тиждень;

особливість: гібридний підхід, навчання в групах в атмосфері реального заняття в класі, безкоштовні розмовні клуби з носіями мови, тематичні спецкурси.

Speak Well

тривалість: 4,5 місяці;

насиченість: 2 рази на тиждень;

особливість: до 8 студентів у групі, заняття проводяться на платформі ZOOM/Google Meet, безкоштовні розмовні клуби та навчальні матеріали.

EnglishDom

тривалість: індивідуально;

насиченість: індивідуально;

особливість: цифровий підручник, заняття на онлайн-платформі, додаток ED Class, персональний куратор, розмовний англійський клуб, безкоштовний пробний урок.

SkyLingua

тривалість: 4-6 місяців;

насиченість: індивідуально;

особливість: індивідуальне навчання або група 3-5 осіб, заняття по Skype або Zoom, підбір індивідуальних методик, безкоштовні матеріали, 80% заняття — розмовна практика.

Ще більше дистанційних курсів англійської можна знайти на сайті Englisher. Студенти з будь-яким рівнем знання, графіком і матеріальними можливостями зможуть знайти для себе оптимальний варіант. Читайте відгуки інших студентів, порівнюйте програми. Як правило, школи іноземної пропонують безкоштовні пробні уроки та тестування рівня знань - спробуйте кілька варіантів, щоб зрозуміти які курси підходять вам більше.