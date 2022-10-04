Англійська онлайн: курси для студентів
Курси англійської онлайн - ефективний спосіб вчити іноземну, коли мало часу на очні заняття. Тому багато студентів як денної, так і заочної форми навчання обирають дистанційні програми. Вони дають змогу поєднувати навчання і роботу, домашні завдання у ВНЗ із практикою іноземної вдома, дають можливість займатися у вільний час. Тим паче, онлайн заняття можна проходити з будь-якої точки світу
Знайти релевантні онлайн курси можна в рейтингу онлайн шкіл англійської.
Як правило, у таких школах використовують сучасний підхід до навчання. Студенти можуть самостійно стежити за процесом на онлайн-платформах, займатися через додатки, вчити мову за навчальними роликами та інтерактивними вправами. Ще більше про особливості англійської онлайн і як знайти ідеальну школу ми розповідали тут, сьогодні розглянемо варіанти та особливості дистанційних курсів із рейтингу Englisher.
Англійська онлайн: як студенту вчити мову дистанційно
На Englisher великий вибір шкіл, що пропонують дистанційні програми англійської, наприклад:
- P12
тривалість: 3 місяці;
інтенсивність: 4 рази на тиждень;
особливість:адаптивний графік, безкоштовні консультації з викладачем і розмовні клуби, онлайн уроки в інтерактивному підручнику, доступ до відео версії уроків.
- Green Forest
тривалість: 4 місяці;
інтенсивність: 4 рази на тиждень;
особливість: гібридний підхід, навчання в групах в атмосфері реального заняття в класі, безкоштовні розмовні клуби з носіями мови, тематичні спецкурси.
- Speak Well
тривалість: 4,5 місяці;
насиченість: 2 рази на тиждень;
особливість: до 8 студентів у групі, заняття проводяться на платформі ZOOM/Google Meet, безкоштовні розмовні клуби та навчальні матеріали.
- EnglishDom
тривалість: індивідуально;
насиченість: індивідуально;
особливість: цифровий підручник, заняття на онлайн-платформі, додаток ED Class, персональний куратор, розмовний англійський клуб, безкоштовний пробний урок.
- SkyLingua
тривалість: 4-6 місяців;
насиченість: індивідуально;
особливість: індивідуальне навчання або група 3-5 осіб, заняття по Skype або Zoom, підбір індивідуальних методик, безкоштовні матеріали, 80% заняття — розмовна практика.
Ще більше дистанційних курсів англійської можна знайти на сайті Englisher. Студенти з будь-яким рівнем знання, графіком і матеріальними можливостями зможуть знайти для себе оптимальний варіант. Читайте відгуки інших студентів, порівнюйте програми. Як правило, школи іноземної пропонують безкоштовні пробні уроки та тестування рівня знань - спробуйте кілька варіантів, щоб зрозуміти які курси підходять вам більше.
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