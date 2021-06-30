Аномальна спека: у Канаді загинули понад 130 людей
Понад 130 людей загинули в Канаді через спеку, яка побила температурні рекорди
Про це повідомляє BBC.
Температура в провінції Британська Колумбія продовжувала підвищуватися чотири дні поспіль і у 29 червня в одному з міст майже досягла позначки в +50 градусів.
Жителі намагаються не залишати будинків без крайньої необхідності, але в Канаді будівлі рідко оснащені кондиціонерами, так як зазвичай літня температура повітря не перевищує +30 градусів.
"Я був поліцейським протягом 15 років і ніколи не переживав обсяг раптових смертей, які відбулися за такий короткий проміжок часу", - сказав сержант міліції Стів Аддісон.
Експерти повідомляють, що зміна клімату призведе до збільшення частоти екстремальних погодних явищ, таких як хвилі тепла. Однак пов'язати якусь окрему подію з глобальним потеплінням складно.
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