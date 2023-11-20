Анонімні telegram-канали ширять фейк, що на новорічні ялинки в Україні виділили 609 млн грн
У мережі шириться фейкове повідомлення про те, що громадяни України мають проголосувати за те, щоб 609 млн грн, які уряд ніби виділив на новорічні ялинки, спрямували на ЗСУ
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
У Центрі заявляють, що анонімні telegram-канали поширюють брехню, що цього року на новорічні ялинки в містах України хочуть витратити 609 млн грн. У повідомленнях йдеться, що мешканці кожної області повинні проголосувати, щоб ці гроші передали на потреби ЗСУ.
"Ніякої інформації про виділення 609 млн грн з бюджету на ялинки немає, її вигадали. Такі гроші не виділяли на новорічні ялинки ні до повномасштабної війни, ні зараз", - спростовують фейк у Центрі.
Брехню про виділення коштів на новорічні декорації замість підтримки ЗСУ використали, аби спровокувати людей перейти за посиланням, аби нібито «проголосувати» проти цього. Насправді за посиланнями – реклама сумнівних Telegram-каналів, які таким чином збирають аудиторію, пояснили у Центрі стратегічних комунікацій.
- У Києві після тривалих дискусій таки вирішили цьогоріч встановлювати головну ялинку України. Новорічна красуня традиційно засяє на Софійській площі.
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