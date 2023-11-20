Анонімні telegram-канали ширять фейк, що на новорічні ялинки в Україні виділили 609 млн грн

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

У Центрі заявляють, що анонімні telegram-канали поширюють брехню, що цього року на новорічні ялинки в містах України хочуть витратити 609 млн грн. У повідомленнях йдеться, що мешканці кожної області повинні проголосувати, щоб ці гроші передали на потреби ЗСУ.

"Ніякої інформації про виділення 609 млн грн з бюджету на ялинки немає, її вигадали. Такі гроші не виділяли на новорічні ялинки ні до повномасштабної війни, ні зараз", - спростовують фейк у Центрі.

Брехню про виділення коштів на новорічні декорації замість підтримки ЗСУ використали, аби спровокувати людей перейти за посиланням, аби нібито «проголосувати» проти цього. Насправді за посиланнями – реклама сумнівних Telegram-каналів, які таким чином збирають аудиторію, пояснили у Центрі стратегічних комунікацій.