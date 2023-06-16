Про це йдеться у заяві Громадської антикорупційної ради при Міноборони.

"Громадська антикорупційна рада створена як громадський орган протидії корупції при Міністерстві оборони в часи найбільш резонансних корупційних подій. Але і раніше міністерство завжди оточували корупційні скандали, оборудки, кримінальні справи і вироки. Є правильним, що діяльність Ради викликає увагу з боку українського суспільства. У цей складний час на членах ради лежить велика відповідальність, адже у воєнний період корупція вбиває в буквальному сенсі. А відстань від поточного стану корупції в міністерстві оборони до взірцевого є довгою, оскільки цей стан формувався десятиліттями і потребує докорінних змін. Сьогодні все ж не про них, на жаль", - йдеться в повідомленні.

У раді при Міноборони заявили, що прагнучи кардинальних змін, які потребують системної роботи, Громадська антикорупційна рада також ставить і виконує оперативні задачі. Це дозволяє покращувати ситуацію вже сьогодні.

"Саме такою, оперативною, стала задача участі Ради в поточних закупівлях міністерства. Зміни, яких ми прагнули досягти при закупівлях харчування на друге півріччя 2023 року, докорінно не виправили системи. Це і не було можливим", - наголошується в повідомленні.

Проте, за їхніми словами, лише декілька покращень вже вартували зусиль та ризиків.

- В рамках тісної комунікації різних стейкхолдерів за лідерства Мінекономіки торги були виведені на Прозорро, вони стали відкритими, із використанням аукціонів;

- Міністерство оборони впровадило граничні ціни на окремі харчові продукти;

- Ціна закупівлі за лотами, де визначено переможця, знижена на понад 3 мільярди.

Водночас зберігся розподіл замовлень на величезні лоти, з територіальною прив’язкою до областей і невизначеною логістичною складовою, що суттєво звузило можливості для участі в аукціоні нових учасників. Фактично пул постачальників армії не змінився, як і методи їх конкуренції між собою.

"Протягом останнього тижня низкою компаній вчинено спроби судового оскарження торгів. Один позов вже виграло Міноборони, частина залишені судами без розгляду. Після цього учасники торгів почали медійний тиск на представників антикорупційної ради, звинувачуючи їх у підігруванні певним компаніям", - зауважили в антикорупційній раді.

У зв’язку із цим ми, члени Громадської антикорупційної ради при МО заявили наступне:

- "Рада виступає за дотримання процедур прозорості та конкурентності в ході торгів, які проводить Міністерство оборони;

- Публічній тиск на нас ні до чого не призведе, ми так само відповідально та сумлінно будемо протидіяти корупції у системі МО. Оскільки корупція під час війни означає смерті наших військовослужбовців через нестачу боєприпасів, мін, техніки, медичного обладнання

- Включення до медійної кампанії таких осіб, як Шарій та Рабінович лише демонструє те, звідки йде найбільше зацікавлення в руйнуванні обороноздатності України".

"Для перевірки первинних бенефіціаріїв компаній, які перемогли торгах, ми використовували сервіси YouControl, яка вже надала свою підтримку. Проте Рада продовжить дослідження зв’язків і взаємного впливу серед компаній-учасників торгів, їх посадових осіб, чиновників. В разі необхідності маємо підтримку щодо наших звернень до відповідних слідчих та антикорупційних органів для подальших перевірок", - зауважили в організації.