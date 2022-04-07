"Антиукраїнська акція на підтримку російської агресії": журналіст Лизанчук звернувся до Зеленського щодо відключення Еспресо, Прямого і 5 каналу

Про це він написав у фейсбуці.



Василь Лизанчук заявив, що під час спроби знищення росіянами демократичної та собороної України правдива журналістика - така ж потужна зброя, як Байрактари й інші засоби захисту від окупантів.



"Працівники телевізійних каналів "Еспресо", "5-й" і "Прямий", спираючись на свободу слова як відповідальну усвідомлену необхідність, з українськоцентричних позицій всебічно аналізували причини і жахливі наслідки епідемії російського нацистсько-рашистського ідіотизму, ґрунтовно розповідали про гуманітарну катастрофу в Україні, прославляли національну велич героїзму українських захисників і захисниць Свободи, Волі, Незалежності не тільки України, а й всієї Європи від російських мутантів", - зазначив він.



Журналіст зауважив, що цих каналів немає в телемаратоні "Єдині новини", а їхні журналісти не були на інтерв'ю з Володимиром Зеленським.



"У голові пульсують запитання: "Чому Концерн радіомовлення, радіозв'язку і телебачення 4 квітня вимкнув мовлення "Еспресо", "5-го каналу" і "Прямого" в цифровій мережі Т2? Може очільникам Концерну не до шмиги, що працівники цих телеканалів фаховими, розсудливими, емоційними передачами, виваженою, правдивою інформацією сприяли формуванню освічених, морально-духовних, національно-свідомих, відповідальних за долю України громадян?" Цей аморальний, шкідливий вчинок викликав обурення української громадськості. У кожного з Вас, шановні читачі, є свої судження з цього приводу", - повідомив Василь Лизанчук.



Він назвав дії Концерну антидержавною й антиукраїнською акцією, спрямовану на підтримку зловорожої російської інформаційно-психологічної агресії.



"Хіба цього не розуміють у Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення, Раді національної безпеки і оборони України, Офісі президента України? Чи громадяни Єрмак, Подоляк, Арестович та інші «добродії» на чолі з Татаровим не можуть забути справедливу, обґрунтовану, доброзичливу критику, пов'язану із справою вагнерівців та іншими фактами і суспільно-політичними подіями, які підривали безпеку України перед широкомасштабною російською агресією 24 лютого", - додав журналіст.



За його словами, звернення президента до українців, захисників України та парламентів інших країн додають упевненості в перемозі над росіянами, а нинішню перемогу забезпечує морально-психологічне єднання українського народу, політичних партій і громадських організацій.



"Про це Ви, шановний Президенте, часто говорите. Але мене не лише здивувало, а й шокувало, що після оголошеного Вами не так давно Дня Єднання, під час інтерв'ювання поруч із Наталею Мосійчук чомусь не було талановитих журналістів із телеканалів "Прямий", "Еспресо", "5-й канал". Хіба уже здобута Перемога над московськими загарбниками? Хіба вже не потрібне єднання українського суспільства? Чи може це означає розгортання передвиборчої колотнечі з колишніми опонентами, що займають яскраво виражену державницьку позицію, матеріально і фізично беруть активну участь у боротьбі з новітніми російськими фашистами? Невже Вам, шановний Володимире Олександровичу, байдуже, що журналісти телеканалів "Еспресо", "5-й" і "Прямий" не будуть фахово, розсудливо, виважено, патріотично спілкуватися з громадянами України у цифровій мережі Т2 і доносити потрібну Правду про російсько-українську війну? Чи може Ви досі у полоні подвійної лояльності?" - наголосив Василь Лизанчук.

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