Антоніу Гутерреш визнав, що Радбез ООН не зумів перешкодити Росії вчинити агресію щодо України
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що Радбез не зробив те, що мав у контексті нападу РФ на Україну
Про це він заявив на пресконференції у Києві, повідомляє "Європейська правда".
"Слів про солідарність недостатньо", - наголосив він.
Гутерреш визнав, що Рада безпеки – ключовий орган ООН – заслужив на розчарування його роботою.
"Рада безпеки не змогла зробити все, що в її силах, для попередження і завершення цієї війни. Це стало причиною масового розчарування та гніву", - визнав генсек.
Гутерреш, утім не виклав жодних планів для подолання цього.
"Багато світових лідерів доклали зусиль для припинення агресії, поки що безрезультатно", - додав генеральний секретар.
- 26 квітня, очільник ООН здійснив візит в Росію, де зустрівся з Лавровим та Путіним. На цій зустрічі Гутерреш назвав вторгнення в Україну порушенням Статуту ООН та запропонував створити спільну групу для організації гуманітарних коридорів, у тому числі з маріупольського заводу "Азовсталь".
- Згодом Пєсков спростував наявність домовленостей з Путіним про евакуацію цивільних з "Азовсталі".
- Вчора, 27 квітня, Гутерреш прибув в Україну, де зустрівся з Кулебою та Зеленським, також відвідав зруйновану окупантами Бородянку.
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