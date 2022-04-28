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Головна війна з Росією Антоніу Гутерреш визнав, що Радбез ООН не зумів перешкодити Росії вчинити агресію щодо України

Антоніу Гутерреш визнав, що Радбез ООН не зумів перешкодити Росії вчинити агресію щодо України

28 квітня, 2022 четвер
23:01
війна з Росією Антоніу Гутерреш

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що Радбез не зробив те, що мав у контексті нападу РФ на Україну

Про це він заявив на пресконференції у Києві, повідомляє "Європейська правда".

"Слів про солідарність недостатньо", - наголосив він.

Гутерреш визнав, що Рада безпеки – ключовий орган ООН – заслужив на розчарування його роботою.

"Рада безпеки не змогла зробити все, що в її силах, для попередження і завершення цієї війни. Це стало причиною масового розчарування та гніву", - визнав генсек.

Гутерреш, утім не виклав жодних планів для подолання цього.

"Багато світових лідерів доклали зусиль для припинення агресії, поки що безрезультатно", - додав генеральний секретар.

  • 26 квітня, очільник ООН здійснив візит в Росію, де зустрівся з Лавровим та Путіним. На цій зустрічі Гутерреш назвав вторгнення в Україну порушенням Статуту ООН та запропонував створити спільну групу для організації гуманітарних коридорів, у тому числі з маріупольського заводу "Азовсталь".
  • Згодом Пєсков спростував наявність домовленостей з Путіним про евакуацію цивільних з "Азовсталі".
  • Вчора, 27 квітня, Гутерреш прибув в Україну, де зустрівся з Кулебою та Зеленським, також відвідав зруйновану окупантами Бородянку.

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Росія
Радбез ООН
Антоніу Гутерреш
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