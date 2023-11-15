Апеляційна палата ВАКС скасувала вирок щодо Артура Герасимова
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала обвинувальний вирок щодо співголови фракції "Європейська Солідарність" Артура Герасимова
Про це повідомляє пресслужба "Європейської Солідарності".
Апеляційна палата ВАКС скасувала обвинувальний вирок, задовольнивши клопотання захисту про закриття кримінального провадження проти Артура Герасимова за нібито недостовірне декларування.
Апеляційна скарга прокурора була відхилена судом.
"Вирок Вищого антикорупційного суду від 17 серпня 2023 року, яким Герасимова Артура Володимировича визнано винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.336-2 КК України (у редакції Закону України від 04.12.2020 № 1074-ІХ) та звільнено від призначеного покарання на підставі п.1 ч.1 ст.49, ч5. ст.74 КК України – скасувати", – йдеться у рішенні суду.
Раніше журналісти програми "Схеми" заявили, що Герасимов разом із дружиною володіє маєтком в Іспанії у містечку Хавеа провінції Аліканте на узбережжі Середземного моря і не вніс цю нерухомість до своєї декларації.
У серпні суд визнав нардепа винним, призначив йому штраф у 51 тис. грн, стягнув 55 тис. грн за проведення експертизи та заборонив обіймати певні посади протягом року.
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