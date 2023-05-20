АПЛ: Забарний не врятував "Борнмут" від поразки у матчі з "Манчестер Юнайтед"

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч закінчився поразкою "Борнмута" з рахунком 0:1. Єдиний гол за "Манчестер Юнайтед" на 9-й хвилині забив Каземіро.

Український центрбек Ілля Забарний вийшов в основному складі "Борнмута". Наш гравець відіграв повний матч.

У турнірній таблиці АПЛ "Манчестер Юнайтед" займає четверту позицію. Відрив від "Ліверпуля", який п'ятий, 3 бали.

"Борнмут" забезпечив собі місце в АПЛ на наступний сезон. Команда йде 14 позицію.

Англійська Прем'єр-ліга

37-й тур

20 травня

"Борнмут" - "Манчестер Юнайтед" 0:1

Гол: Каземіро, 9