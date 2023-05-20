АПЛ: Забарний не врятував "Борнмут" від поразки у матчі з "Манчестер Юнайтед"
У 37-му турі Англійської Прем'єр-ліги "Борнмут" поступився "Манчестер Юнайтед"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч закінчився поразкою "Борнмута" з рахунком 0:1. Єдиний гол за "Манчестер Юнайтед" на 9-й хвилині забив Каземіро.
Український центрбек Ілля Забарний вийшов в основному складі "Борнмута". Наш гравець відіграв повний матч.
У турнірній таблиці АПЛ "Манчестер Юнайтед" займає четверту позицію. Відрив від "Ліверпуля", який п'ятий, 3 бали.
"Борнмут" забезпечив собі місце в АПЛ на наступний сезон. Команда йде 14 позицію.
Англійська Прем'єр-ліга
37-й тур
20 травня
"Борнмут" - "Манчестер Юнайтед" 0:1
Гол: Каземіро, 9
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.12
Купівля 37.12Продаж 37.65
-
EUR
Купівля 40.1Продаж 40.98
- Актуальне
- Важливе