Apple підвищила ціни на Apple TV+ більш ніж на 40%
Компанія Apple підняла ціни на Apple TV Plus, Apple Arcade, Apple News Plus і Apple One
Про це пише "Інтерфакс-Україна".
Зазначається, що вартість Apple TV Plus зросла з $6,99 до $9,99 на місяць, це на 40% більше. У жовтні 2022 року компанія вже піднімала вартість сервісу на $2.
"Крім того, підвищено тарифи ігрового сервісу Apple Arcade і новинного Apple News+ - з $4,99 до $6,99 та з $9,99 до $12,99 на місяць відповідно", - йдеться у повідомленні.
Також там додали, що це перше підвищення цін у даних категоріях.
Також ціни піднялися на пакетну підписку Apple One, тарифний план Premier тепер коштує $37,95, а не $32,95 на місяць.
- Американська компанія Apple 12 вересня презентувала свої нові пристрої, серед яких iPhone 15 та Apple Watch Series 9.
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