Apple підвищила ціни на Apple TV+ більш ніж на 40%

Про це пише "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що вартість Apple TV Plus зросла з $6,99 до $9,99 на місяць, це на 40% більше. У жовтні 2022 року компанія вже піднімала вартість сервісу на $2.

"Крім того, підвищено тарифи ігрового сервісу Apple Arcade і новинного Apple News+ - з $4,99 до $6,99 та з $9,99 до $12,99 на місяць відповідно", - йдеться у повідомленні.

Також там додали, що це перше підвищення цін у даних категоріях.

Також ціни піднялися на пакетну підписку Apple One, тарифний план Premier тепер коштує $37,95, а не $32,95 на місяць.