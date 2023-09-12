Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Технології Apple представить новий iPhone 15: де і коли дивитися презентацію

Apple представить новий iPhone 15: де і коли дивитися презентацію

12 вересня, 2023 вiвторок
12:15
Технології

У вівторок, 12 вересня, американська компанія Apple презентує свою нову розробку iPhone 15. Крім того, там будуть представлені й інші нові технології розробника

Про це стало відомо із запланованої трансляції на YouTube-каналі компанії.

Подивитися презентацію нового iPhone 15 можна буде саме там, а також в прямому ефірі на сайті Apple.

Трансляція розпочнеться о 20.00 за київським часом.

Що представлятиме Apple, окрім iPhone 15

Як стало відомо напередодні, родзинкою заходу 12 вересня стане нова лінійка iPhone, яка, ймовірно, включатиме iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro та iPhone 15 Pro Max.

Перші два пристрої отримають від моделі iPhone 14 Pro чип А16, інтерфейс Dynamic Island та 48-мігапфіксельну задню камеру, проте їхній дизайн залишиться незмінним.

За словами аналітика TF International Securities Мінг-Чі Куо, найдорожчий варіант iPhone нового покоління матиме камеру-перископ, яка може поліпшити можливості масштабування в 5 і більше разів.

На презентації можуть анонсувати також і нові моделі Apple Watch, включаючи оновлену версію висококласного Apple Watch Ultra. 

Нові моделі матимуть швидші чіпи, що означає перше підвищення продуктивності смарт-годинника за три роки, але інші зміни будуть незначними. Очікується, що нові кольори корпусу стануть однією з переваг компанії. 

Не виключено і представлення навушників Apple Airpods із зарядним портом USB-C.

Світ
Читайте також:
Ріші Сунак
11 вересня, 2023 понедiлок
РФ запустила ракети по цивільному судну в порту України, - Сунак
На фото: ГУР на "вишках Бойка"
11 вересня, 2023 понедiлок
Україна повернула під контроль "вишки Бойка", які були окуповані з 2015 року, - ГУР
Сенат США
12 вересня, 2023 вiвторок
Скандал із вимкненим Starlink у Криму: у Сенаті США вимагають провести розслідування стосовно дій Ілона Маска
Київ
+22°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.47
    Купівля 37.47
    Продаж 38.18
  • EUR
    Купівля 40.3
    Продаж 41.27
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
12 вересня
12:36
вантажівки
У Києві з 20 вересня обмежать в'їзд вантажівок в години пік
12:35
Школа
Міська рада Чернігова не заборонятиме дітям без щеплень відвідувати освітні заклади
12:33
Наслідки російського обстрілу
Росіяни вдарили по Красногорівці та Авдіївці: 2 людини загинули, ще 3 поранені
12:25
нафта нафтопровід
Німеччина продовжує імпортувати російську нафту через Індію
12:19
Посол Ізраїлю прибув з візитом до Дніпра: обговорили відновлення зруйнованих районів області
12:11
путін
Путін заявив, що у РФ 270 тис. людей добровільно підписали військові контракти за останні 6-7 місяців
12:08
Володимир Зеленський
Говорили лише про фронт: президент зібрав військовий кабінет
12:04
OPINION
Павло Клімкін
Російські дрони у Румунії: у відповідь - тиша
11:58
кредит
За час війни українські підприємці отримали від банків кредити на суму понад 140 млрд гривень
11:56
паспорт рф
Примусова паспортизація: росіяни шукають тих, хто не отримав паспорт РФ на окупованих територіях Херсонщини
11:44
Дніпро, поліція, кримінал ,суспільство
Стрілянина в Дніпрі: повідомлено про підозру супутниці загиблого, яка чинила опір поліцейському
11:39
Можна придбати у Дії: Мінфін випустив нові військові облігації "Євпаторія"
11:37
Ігри Нескорених 2023: Національна збірна України завоювала ще 4 нагороди
11:30
собака
Вчені з Угорщини довели, що собаки можуть чути голос господаря навіть уві сні
11:18
без електрики леп
Унаслідок ворожих обстрілів є пошкодження в мережах у чотирьох областях України: ситуація в енергосистемі
11:07
Ракетоносій "калібрів"
Росіяни утримують у Чорному морі 2 ракетоносії із 16 "калібрами"
10:55
Огляд
міжнародний огляд
Росія воюватиме північнокорейськими боєприпасами, Україна на крок ближче до повернення Криму. Акценти світових ЗМІ 12 вересня
10:54
Ексклюзив
Влада Білої Церкви планує придбати збиткову ТЕЦ за 300 млн грн
10:47
Володимир Путін
Путін пропонує святкувати у РФ день затвердження окупації українських територій
10:45
Обстріл Дніпропетровщини 11 вересня
РФ за добу атакувала 9 областей України: 2 людей загинули, 10 поранено
10:35
Кордон з БІлоруссю
Латвія планує закрити пункт пропуску на кордоні з Білоруссю: відкритим лишиться один
10:31
Маттео Дзуппі
Посланець Папи Римського відвідає Китай. Це останній етап його місії щодо миру
10:25
дрони ЗСУ
Управління РЕБ Генштабу ЗСУ: на деяких ділянках фронту буває 250-300 БПЛА в повітрі одночасно
10:21
Володимир Зеленський
Зеленський заветував закон про електронне декларування
10:05
Оновлено
Збірна України, Микола Матвієнко
Євро-2024: За Україну проти Італії не зіграє лідер захисту
10:02
OPINION
Віталій Бала
Чому б Резнікову не забрати зі собою Маляр та Остащенко
09:55
Венеція, Італія
Венеція планує ввести щоденну плату для туристів у розмірі €5
09:54
хакер
СБУ затримала агента ФСБ, який влаштовував кібератаки на державні органи України
09:45
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 12 вересня: скільки коштують долар та євро в обмінниках
09:42
Сенат США
Скандал із вимкненим Starlink у Криму: у Сенаті США вимагають провести розслідування стосовно дій Ілона Маска
09:34
Оновлено
землетрус в Марокко
Потужний землетрус у Марокко: кількість загиблих перевищила 2 800 людей
09:23
Ексклюзив
Сергій Згурець
"З'являється ще одна важлива точка, де ЗСУ створюватимуть проблеми для ворога": Згурець про відхід росіян з Опитного
09:08
Москва
Росія посилює ППО навколо Москви, щоб "ефективніше" захищатися від атак БПЛА, - британська розвідка
08:57
Карін Кнайсль та Путін
Ексочільниця австрійського МЗС Кнайсль повідомила про переїзд до Санкт-Петербурга
08:45
Оновлено
Перші кадри з місця посадки літака "Уральських авіаліній" у полі в Новосибірській області.
У РФ пасажирський літак з 170 пасажирами на борту здійснив екстрену посадку в полі
08:40
окупанти Маріуполь
Окупаційна "влада" на Луганщині платитиме за народження дитини лише через 5 років після отримання паспорта РФ, - ОВА
08:06
Іран
США дозволили переказ $6 млрд у рамках угоди з Іраном про обмін ув'язненими
08:02
OPINION
Віктор Каспрук
Путін вестиме довгу війну в Україні, поєднавши її з репресіями у Росії
07:57
Оновлено
Втрати РФ
Росія за добу втратила ще 550 військових, 8 танків і 33 артсистеми, - Генштаб ЗСУ
07:49
Поль Погба
Чемпіона світу з футболу впіймали на допінгу
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV