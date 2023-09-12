Apple представить новий iPhone 15: де і коли дивитися презентацію

Про це стало відомо із запланованої трансляції на YouTube-каналі компанії.

Подивитися презентацію нового iPhone 15 можна буде саме там, а також в прямому ефірі на сайті Apple.

Трансляція розпочнеться о 20.00 за київським часом.

Що представлятиме Apple, окрім iPhone 15

Як стало відомо напередодні, родзинкою заходу 12 вересня стане нова лінійка iPhone, яка, ймовірно, включатиме iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro та iPhone 15 Pro Max.

Перші два пристрої отримають від моделі iPhone 14 Pro чип А16, інтерфейс Dynamic Island та 48-мігапфіксельну задню камеру, проте їхній дизайн залишиться незмінним.

За словами аналітика TF International Securities Мінг-Чі Куо, найдорожчий варіант iPhone нового покоління матиме камеру-перископ, яка може поліпшити можливості масштабування в 5 і більше разів.

На презентації можуть анонсувати також і нові моделі Apple Watch, включаючи оновлену версію висококласного Apple Watch Ultra.

Нові моделі матимуть швидші чіпи, що означає перше підвищення продуктивності смарт-годинника за три роки, але інші зміни будуть незначними. Очікується, що нові кольори корпусу стануть однією з переваг компанії.

Не виключено і представлення навушників Apple Airpods із зарядним портом USB-C.