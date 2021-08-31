Apple планує додати в новий iPhone супутниковий зв'язок на випадок екстрених ситуацій, - ЗМІ

Про це повідомляє Bloomberg.



Як пише агентство, iPhone зможе відправляти повідомлення екстреним службам і контактам через супутникову мережу.



За інформацією Bloomberg, така можливість з'явиться в стандартному додатку для обміну повідомленнями iMessage. Такі повідомлення будуть з'являтися на сірому тлі - на відміну від синього або зеленого для звичайних.



Також в iPhone можуть додати функцію сповіщення про екстрені події через супутниковий зв'язок: наприклад, про катастрофу літака або катастрофу на судні.



Система зможе запитувати, чи потрібна допомога рятувальників або пошукових загонів, чи помічав користувач чиюсь підозрілу поведінку перед подією, чи використовувалася зброя, а також чи поранений автор повідомлення.



Повідомляється, що при з'єднанні з екстреними службами iPhone відправить розташування і дані медичної карти, які містяться в смартфоні, включаючи інформацію про вагу, зріст і вік користувача.



Функції необов'язково будуть працювати в кожній країні, а підключення до супутника іноді може займати до хвилини.



Зазначається, що Apple на першому етапі зосередиться на роботі технології тільки в екстрених ситуаціях.



Видання пише, що у новому iPhone, презентація якого очікується у вересні, вже можуть бути потрібні компоненти, але функція навряд чи буде готова до запуску раніше наступного року.

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