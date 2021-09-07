Арахамія анонсував кадрові зміни у Кабміні
Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що в уряді планують змінити декількох міністрів
Про це повідомляє LB.ua.
"Плануються три-чотири заміни кадрові, але ми не будемо їх анонсувати заздалегідь, бо це шкодить роботі того міністерства про яке згадується. Тому що наступного дня після того, як журналісти в заголовках показують, що такий-то міністр вже йде, його вже ніхто не слухає", - сказав Арахамія.
За його словами, останні 1,5 місяці ведуться переговори з потенційними кандидатами.
"Більшість людей, яких ми хочемо, відмовляються йти у міністерства. Якщо людина в бізнесі, вона каже: "У мене все добре, заробляю хороші гроші, у мене хороша репутація, в Facebook люди лайкають. Щойно я стану чиновником, на ранок я уже погана людина". Декларація ви розумієте, як заповнювати?" - заявив нардеп.
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