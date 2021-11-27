Арахамія анонсував підняття акцизу на бензин

З такою заявою на форумі президентської партії "Слуга народу", що відбувся у п'ятницю, 26 листопада 2021 року, в Одесі, виступив очільник парламентської фракції "слуг" Давид Арахамія. Про це із посиланням на одеський 7 канал передає Еспресо.TV.



"Якщо додати одну гривню до акцизу бензину, наприклад, то можна додатково десь на кожну область додати мільярд гривень на місцеві дороги", - зазначив він.



На думку Арахамії, таке підняття акцизу "ніяк не вплине на людину і на її купівельну спроможність".



"Бо там і так є 3 грн, які гуляють, там бонуси", - наголосив Арахамія.





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