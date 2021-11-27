Арахамія анонсував підняття акцизу на бензин
Задля можливості будувати й обслуговувати в Україні нові автошляхи слід підняти ціни на пальне
З такою заявою на форумі президентської партії "Слуга народу", що відбувся у п'ятницю, 26 листопада 2021 року, в Одесі, виступив очільник парламентської фракції "слуг" Давид Арахамія. Про це із посиланням на одеський 7 канал передає Еспресо.TV.
"Якщо додати одну гривню до акцизу бензину, наприклад, то можна додатково десь на кожну область додати мільярд гривень на місцеві дороги", - зазначив він.
На думку Арахамії, таке підняття акцизу "ніяк не вплине на людину і на її купівельну спроможність".
"Бо там і так є 3 грн, які гуляють, там бонуси", - наголосив Арахамія.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.01
Купівля 27.01Продаж 27.29
-
EUR
Купівля 30.32Продаж 30.8
- Актуальне
- Важливе