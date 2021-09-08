Арахамія назвав фейком інформацію про відставку Шмигаля
Голова депутатської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія спростував інформацію про можливу відставку Дениса Шмигаля з посади прем'єр-міністра
Про це він повідомив журналістам у кулуарах парламенту, передає Еспресо.TV.
Арахамія спростував інформацію про те, що в жовтні може відбутися відставка Дениса Шмигаля з посади прем'єра.
"Щодо прем'єра, точно - це фейк. Повної заміни (Кабміну – ред.) не буде", - наголосив він.
За його словами, засідання фракції для обговорення кадрових питань орієнтовно відбудеться у понеділок, 20 вересня, перед початком наступного пленарного тижня.
- Нагадаємо, нардеп від "Слуги народу" Олег Дунда заявив, що в жовтні планують відправити у відставку ряд міністрів і прем'єра Дениса Шмигаль.
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