Арахамія назвав фейком інформацію про відставку Шмигаля

Про це він повідомив журналістам у кулуарах парламенту, передає Еспресо.TV.

Арахамія спростував інформацію про те, що в жовтні може відбутися відставка Дениса Шмигаля з посади прем'єра.

"Щодо прем'єра, точно - це фейк. Повної заміни (Кабміну – ред.) не буде", - наголосив він.

За його словами, засідання фракції для обговорення кадрових питань орієнтовно відбудеться у понеділок, 20 вересня, перед початком наступного пленарного тижня.

Нагадаємо, нардеп від "Слуги народу" Олег Дунда заявив, що в жовтні планують відправити у відставку ряд міністрів і прем'єра Дениса Шмигаль.

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