Про це повідомив Голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія у телеграмі.

"Ірина Венедіктова залишається в команді. Її досвід послужить державі на новому місці, яке потребує посилення фаховими менеджерами та правниками. Чекаємо новин про кадрові призначення на дипломатичному фронті й дякуємо за роботу", - написав Арахамія.

Також народний депутат Олексій Гончаренко підтвердив, що колишня генпрокурорка може стати новою амбасадоркою України в Швейцарії.

"Підтверджую, що Венедіктову розглядають на кандидата на роль посла України у Швейцарію", - зазначив Гончаренко у телеграмі.

Раніше повідомлялося, що Ірину Венедіктову звільнили з посади генеральної прокурорки.

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