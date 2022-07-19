Арахамія сказав, Венедіктову призначать на дипломатичну посаду
Колишню генеральну прокурорку Ірину Венедіктову призначать на дипломатичну посаду
Про це повідомив Голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія у телеграмі.
"Ірина Венедіктова залишається в команді. Її досвід послужить державі на новому місці, яке потребує посилення фаховими менеджерами та правниками. Чекаємо новин про кадрові призначення на дипломатичному фронті й дякуємо за роботу", - написав Арахамія.
Також народний депутат Олексій Гончаренко підтвердив, що колишня генпрокурорка може стати новою амбасадоркою України в Швейцарії.
"Підтверджую, що Венедіктову розглядають на кандидата на роль посла України у Швейцарію", - зазначив Гончаренко у телеграмі.
- Раніше повідомлялося, що Ірину Венедіктову звільнили з посади генеральної прокурорки.
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