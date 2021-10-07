Арахамія: "Слуги народу" не змінять голову партії, якщо Корнієнко стане віцеспікером Ради
"Слуга народу" не буде змінювати голову партії у разі обрання Олександра Корнієнка віцеспікером ВР
Про це заявив на брифінгу голова фракції "СН" Давид Арахамія, передає Еспресо.TV.
"Корнієнко буде перший віцеспікер (Верховної Ради – ред.) та голова партії", - зазначив він.
Як відомо, головним кандидатом на пост нового гови ВР є Руслан Стефанчук, який сьогодні займає посаду віцеспікера. А Олександр Корнієнко може зайняти пост віцеспікера Ради після призначення Стефанчука.
- Нагадаємо, Верховна Рада України відправила у відставку спікера парламенту Дмитра Разумкова.
- Фракція політичної партії "Слуга Народу" провела засідання, на якому обговорила кадрові призначення в керівництві парламенту. Руслан Стефанчук отримав більшістю голосів за висунення на посаду голови Верховної Ради.
- У свою чергу, парламентарі загалом висунули 5 кандидатів на посаду голови Верховної Ради України.
- Парламентарі продовжать 8 жовтня обговорювати кандидатури на посади спікера та віцеспікера ВР.
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