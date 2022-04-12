Арахамія спростував слова Лаврова про зміну позицій України на переговорах
Очільник української делегації на переговорах з РФ Давид Арахамія заявив, що Україна дотримується своєї позиції на переговорах у Стамбулі
Про це він написав у Telegram.
"Українська сторона дотримується Стамбульського комюніке і не змінювала своєї позиції, незважаючи на заяви міністра закордонних справ РФ", - повідомив Арахамія.
Він сказав, що відмінність полягає в тому, що "ми не беремо до уваги всі додаткові питання, які не були включені в Стамбульське комюніке".
"Можливо, це і викликало невірну інтерпретацію поточного стану переговорного процесу", - додав очільник фракції "Слуга Народу" в Раді.
- Раніше міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив про відмову України від частини домовленостей, які були досягнуті у Стамбулі під час перемовин між Росією та Україною.
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