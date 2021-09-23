Арахамія висловився за виключення з фракції "СН" депутатки Буймістер, яка голосувала проти закону про олігархів
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що нардепку Людмилу Буймістер, яка голосувала проти законопроєкту про олігархів, слід виключити з фракції
Про це він сказав на брифінгу у Верховній Раді, передає Укрінформ.
"Я вважаю, що з точки зору партійної дисципліни треба виключати, якщо ви спитаєте особисто моє бачення. Але це буде вирішувати 70% нашої фракції на засіданні фракції. Можливо, зробимо це в Трускавці (на триденному виїзному засіданні фракції "СН" за участі президента та представників влади - ред.), - сказав Арахамія.
Він додав, що Буймістер не проти виключення.
- Верховна Рада ухвалила закон про статус олігархів в Україні.
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