Арахамія за кошт аграрного бізнесмена Калюжного літав чартером у відрядження до Миколаєва, - УП
Голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія скористався чартерним літаком для робочої поїздки в Миколаїв. Це міг оплатити бізнесмен Юрій Калюжний
Про це передає УП з посиланням на власні джерела.
У відео йдеться, що 23 грудня літак, в якому перебував Арахамія, приземлився у аеропорту "Київ".
Як повідомляють журналісти, чартер, яким скористався нардеп, оплатив аграрний бізнесмен Юрій Калюжний.
Зазначимо, що компанія бізнесмена є найбільшою за реалізацією сільськогосподарської техніки на ринку України. Її частка на ринку - 35%.
Наразі Арахамія не прокоментував цю інформацію.
- Нагадаємо, раніше журналісти викривали Арахамію на тому, що він користувався чартерним літаком, який належить структурам олігарха Дмитра Фірташа. Арахамія визнає, що перельоти здійснювалися літаком із структур Фірташа.
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