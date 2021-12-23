Арахамія за кошт аграрного бізнесмена Калюжного літав чартером у відрядження до Миколаєва, - УП

Про це передає УП з посиланням на власні джерела.

У відео йдеться, що 23 грудня літак, в якому перебував Арахамія, приземлився у аеропорту "Київ".

Як повідомляють журналісти, чартер, яким скористався нардеп, оплатив аграрний бізнесмен Юрій Калюжний.

Зазначимо, що компанія бізнесмена є найбільшою за реалізацією сільськогосподарської техніки на ринку України. Її частка на ринку - 35%.

Наразі Арахамія не прокоментував цю інформацію.



