Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Суспільство Арахамія закликає відсторонити Тищенка та Лероса на кілька засідань Ради через сутичку: регламентний комітет розгляне питання

Арахамія закликає відсторонити Тищенка та Лероса на кілька засідань Ради через сутичку: регламентний комітет розгляне питання

9 вересня, 2021 четвер
14:57
Суспільство Тищенко напав на Лероса біля трибуни Ради

Регламентний комітет Ради розгляне ситуацію зі штовханиною в парламенті між позафракційним нардепом Гео Леросом і "слугою" Миколою Тищенком

Про це повідомив депутат "СН", член регламентного комітету Павло Фролов передає Цензор.НЕТ.

Так, очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що буде агітувати колег, щоб вони підтримали відсторонення Миколи Тищенка і Гео Лероса від декількох пленарних засідань, адже у конфлікті "винні дві сторони".

За його словами, згідно з регламентом, це найжорсткіше покарання, яке може бути. Арахамія зауважив, якщо подібна поведінка повториться в сесійній залі, то винуватців знову покарають.

"Якби я бився, я б таке ж правило використовував і проти себе. Коли всі розумітимуть, що це норма, яку не можна порушувати, двічі подумають, перед тим, як щось робити", - сказав він.

У свою чергу, Фролов наголосив, що регламентний комітет детально проаналізує, що сказав Лерос під час виступу і якщо прийме рішення про відсторонення депутатів на п'ять сесійних засідань, то винесе це питання на голосування Ради.

"Може йтися і про те, що будуть певні фінансові санкції, так як п'ять засідань - це пленарний тиждень", - заявив нардеп.

Фролов вважає, що парламентська трибуна "повинна бути недоторканною".

"Тільки голова має право зупинити виступ, так говорить закон, але ми бачимо, що емоції переважають у багатьох парламентах світу - там теж б'ються. Депутати теж люди", - додав він.

  • У Раді сталася штовханина між позафракційним нардепом Гео Леросом і "слугою народу" Миколою Тищенком. "Слуга" напав на Лероса.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Верховна Рада
бійка
скандал
трибуна
регламентний комітет
Слуга народу
Давид Арахамія
Микола Тищенко
новини України
Гео Лерос
штовханина
Читайте також:
Наталья Диденко
7 вересня, 2021 вiвторок
В Україні очікуються тумани й заморозки на ґрунті, - синоптик Наталка Діденко
8 вересня, 2021 середа
Таліби анонсували заборону жінкам в Афганістані займатися спортом
Дмитро Кулеба
7 вересня, 2021 вiвторок
"Гарна новина": Кулеба заявив, що росіяни "вже торгуються" щодо теми Криму на можливій зустрічі Путіна і Зеленського
Київ
+10
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.66
    Купівля 26.66
    Продаж 26.89
  • EUR
    Купівля 31.43
    Продаж 31.81
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, четвер
9 вересня
15:21
Другий транш МВФ може становити $700 млн, - Шевченко
15:18
Збитки на 43 млн: НАБУ оголосило підозру гендиректору Павлоградського хімзаводу
15:15
В Україні оголосили пожежну небезпеку: яких регіонів стосується
15:05
Ентоні Джошуа
Без динаміту в кулаках: Гвоздик вказав на фатальну помилку Джошуа перед боєм з Усиком
14:44
Теофімо Лопес
Лопес дізнався дату першого захисту титулу абсолютного чемпіона світу
14:28
В Україні введуть "зелений" і "жовтий" COVID-сертифікати
14:28
Наразі українці можуть в'їхати до 133 країн світу, - МЗС
14:20
Евандер Холіфілд
Холіфілд продемонстрував у якій перебуває формі перед поверненням на ринг у 58 років
14:15
Окупанти обстріляли околиці Мар'їнки: пошкоджено житлові будинки
Окупанти обстріляли околиці Мар'їнки: пошкоджено житлові будинки
14:13
У Києві затримали студента-іноземця, який стрибав по автомобілях у заторі
14:00
Жером Боатенг
Чемпіону світу з футболу загрожує 5 років в'язниці
13:55
борщ
У Києві планують встановити скульптуру борщу: жителям пропонують обрати місце
13:47
PR
Мексика туризм
Піраміди є не тільки в Єгипті: 5 лайфхаків для подорожі в Мексику
13:45
Даяна Ястремська
Українка Ястремська зупинилася за крок від фіналу US Open
13:40
ПЛР-тест
У Туреччині скасували обов’язковий тест на COVID-19 для дітей до 12 років
13:33
ПЛР-тест
МОЗ оновило стандарти меддопомоги пацієнтам з коронавірусом: кого зобов’язали робити експрес-тести
13:17
Микола Княжицький іСвітлана Тихановська
Микола Княжицький у Польщі провів зустріч зі Світланою Тихановською
13:15
Андрій Шевченко
Шевченко показав, як грає у гольф із зіркою МЮ та збірної Англії
13:08
гривня
Рада збільшила на 1 грн суму переказів, яка не потребує фінмоніторингу
13:08
паспорт РФ
Окупанти масово паспортизують жителів ОРДЛО напередодні виборів до Держдуми РФ, - СБУ
12:50
школа маска
На Франківщині від COVID-вакцинації відмовились 32% освітян
12:44
Кіліан Мбаппе
Президент Франції Макрон особисто вмовляв Мбаппе залишитися у ПСЖ, - Marca
12:40
польща кордон
Польща відкрила кордони для українських туристів: умови в'їзду
12:22
Російські найманці обстріляли позиції ООС на Луганщині, шість українських військових отримали травмування
12:20
Дмитро Кулеба
Україна готова до зустрічі глав МЗС у "нормандському форматі", - Кулеба
12:09
Журналісти не мають права замовчувати "вагнергейт", бо це зрада української армії, – Ірина Геращенко у Раді
12:06
На Полтавщині легковий автомобіль зіткнувся з вантажівкою, є загиблий
12:03
Тищенко напав на Лероса біля трибуни Ради
Тищенко напав на Лероса біля трибуни Ради
12:01
Збірна Німеччини
Літак з футболістами збірної Німеччини здійснив аварійну посадку в Единбурзі
11:48
СБУ викрила діяльність "COVID-бізнесу": на Харківщині підроблювали результати ПЛР-тестів
11:39
Тайсон Ф'юрі
Ф'юрі зневажливо висловився про Усика
11:34
Раді пропонують ввести кримінальну відповідальність за продаж ліків дітям
11:22
Андрій Тетерук
"ДБР саботує розслідування про Зеленського та "вагнерівців", − Андрій Тетерук
11:15
КНДР
МОК відсторонив КНДР від участі в Олімпіаді-2022
11:07
вакцинація
Вакцинованим українцям дозволили в’їзд до Норвегії та Фінляндії
10:51
потяги
Окупанти вели обстріл поблизу залізничної станції на Донбасі, рух потягів обмежили
10:51
Україна - Казахстан, матч відбору ЧС-2022
Футболіст "Шахтаря" травмувався у матчі за збірну України
10:39
ООС
Окупанти на Донбасі поранили українського військового
10:32
НАЗК
НАЗК виявило кримінальні порушення у деклараціях судді КСУ Касмініна та нардепа-"слуги" Куницького
10:10
збірна Італії
Збірна Італії побила світовий рекорд у відборі ЧС-2022
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV