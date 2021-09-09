Арахамія закликає відсторонити Тищенка та Лероса на кілька засідань Ради через сутичку: регламентний комітет розгляне питання
Регламентний комітет Ради розгляне ситуацію зі штовханиною в парламенті між позафракційним нардепом Гео Леросом і "слугою" Миколою Тищенком
Про це повідомив депутат "СН", член регламентного комітету Павло Фролов передає Цензор.НЕТ.
Так, очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що буде агітувати колег, щоб вони підтримали відсторонення Миколи Тищенка і Гео Лероса від декількох пленарних засідань, адже у конфлікті "винні дві сторони".
За його словами, згідно з регламентом, це найжорсткіше покарання, яке може бути. Арахамія зауважив, якщо подібна поведінка повториться в сесійній залі, то винуватців знову покарають.
"Якби я бився, я б таке ж правило використовував і проти себе. Коли всі розумітимуть, що це норма, яку не можна порушувати, двічі подумають, перед тим, як щось робити", - сказав він.
У свою чергу, Фролов наголосив, що регламентний комітет детально проаналізує, що сказав Лерос під час виступу і якщо прийме рішення про відсторонення депутатів на п'ять сесійних засідань, то винесе це питання на голосування Ради.
"Може йтися і про те, що будуть певні фінансові санкції, так як п'ять засідань - це пленарний тиждень", - заявив нардеп.
Фролов вважає, що парламентська трибуна "повинна бути недоторканною".
"Тільки голова має право зупинити виступ, так говорить закон, але ми бачимо, що емоції переважають у багатьох парламентах світу - там теж б'ються. Депутати теж люди", - додав він.
- У Раді сталася штовханина між позафракційним нардепом Гео Леросом і "слугою народу" Миколою Тищенком. "Слуга" напав на Лероса.
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