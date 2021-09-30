Арахамія запросив підписні листи для зняття Разумкова з посади голови Ради

Про це повідомив у Facebook Дмитро Разумков.



"Очікувано, колеги прийшли за підписними листами про відкликання мене з посади Голови Верховної Ради України. Відповідну пропозицію подав голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Одразу розписав документ на Апарат Верховної Ради України. Як і обіцяв, зволікати з процесом не буду. Сьогодні колеги отримають підписні листи. Продуктивної роботи у Трускавці!" - написав Разумков.



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