Арахамія заявив, що взяв у лапки слово "шантажувати", коли говорив про втрату ядерного статусу України

Про це повідомляє Еспресо.TV.



"Це було ТВ-шоу, а потім це транслювалось текстово, коли я в лапках показав шантажувати, всі - це зрозуміли, ті, хто дивились першоджерело. Ті, хто почитали заголовки, вони сприйняли це прямо. Це зрозуміло, що це не лінійна думка, я мав на увазі, що ми б були більш суб'єктні на міжнародній арені", - сказав Арахамія



Лідер "СН" розповів, що після ефіру йому почали надсилати багато матеріалів, як американські аналітики в 1993 році попереджали, що не треба Україні втрачати цей статус.



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"Є декілька статей від аналітичних центрів США, які казали, що Україна буде втрачати свою роль на міжнародній арені і потім були критики, які кажуть, що ядерна зброя - це шлях до того, що не буде економічного зростання. Я з цим категорично не погоджуюсь", - заявив Арахамія.



На його думку, не було б ніякої анексії Криму, війни на Сході, бо "ми б мали іншу перемовну позицію".



"Чи можна було б цього не робити? Ми не знаєно. Я просто висловив свою думку, яку неодноразово чув від виборців", - підсумував нардеп.



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