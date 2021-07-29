"Ми могли б шантажувати весь світ": Арахамія заявив, що Україні "давали б гроші на обслуговування" у разі збереження ядерної зброї

Про це він заявив у ефірі одного із каналів, передає УП.

"У Кравчука, мені здається, фатальна помилка – позбутися ядерної зброї після підписання нічого не значущого меморандуму (Будапештського). У принципі, ми сьогодні всі успадковуємо цю велику помилку. Якби ми були ядерною державою, з нами б усі розмовляли б по-іншому, домовлялися б по-іншому", - сказав Арахамія.

Нардеп в свою чергу додав, що не знає обставин підписання угоди – і зараз "легко розмірковувати".

"Мені здається ,потрібно було проявити наполегливість і хоча б інші документи (підписувати – ред.). Навіть якщо б не могли обслуговувати, ми могли б скоротитися, але все одно залишити ядерний потенціал", – сказав Арахамія.



На його думку, Україна завдяки ядерній зброї могла б ставити свої умови у світі.

"Ми могли б шантажувати весь світ, і нам би давали гроші на обслуговування, як зараз це відбувається в багатьох інших країнах", – вважає нардеп.