Арахамія звинуватив владу Грузії у допомозі Росії в обході санкцій

Про це він написав у Telegram.

Арахамія зазначив, українська делегація в США працювала над тим,, щоб союзники знали про схеми, якими користуються росіяни для ухилення санкцій.



"Одна із таких – це використання грузинської юрисдикції. Грузинська влада допомагає Росії обходити санкції. Коли ця інформація стала доступною для США, ми почули багато слів від різних грузинських чиновників, що нібито це неправда. Але з часом з’являється все більше об’єктивної інформації, яка підтверджує мої слова", - сказав нардеп.

Він анонсував, що скоро стануть доступними дані про транзакції за кордоном і рахунки депутатів та міністрів із Грузії.

"І, звичайно ж, про зв’язки пана Іванішвілі, який дуже глибоко залучений у те, щоб допомогти країні-спонсору тероризму обійти санкції. Але мушу розчарувати всіх, хто вирішив заробляти на смертях українців. Так не буде. І пану Іванішвілі слід першому приготуватися. Скоро злітаємо, і це не туристична поїздка", - підсумував Арахамія.

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі звинуватив Давида Арахамію в тому, що країна не отримала статус кандидата на членство в ЄС.

26 червня грузинський канал Mtavari повідомив, що у порту Батумі перебуває танкер із російськими нафтопродуктами, що підпадають під санкції.